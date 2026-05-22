「広島３−１ＤｅＮＡ」（２１日、マツダスタジアム）

広島が今季初の２カード連続勝ち越し。六回、小園海斗が同点適時三塁打を放ち、さらに相手失策で生還し逆転した。先発・玉村昇悟は６回６安打１失点で今季初勝利。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏が高評価を与えた。

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玉村が待望の今季初勝利をつかんだ。打たれながらも６回１失点で切り抜けたのは、筒香、佐野の主軸をしっかり抑えたからだ。石原と今季初バッテリーだったこともあるかもしれないが、やや変化球に頼る場面が多かった印象もある。直球にはキレがあり、もっと真っすぐを軸に組み立てても良かったと思う。

実際、安打された球の多くは変化球だった。それでも１四球でテンポ良く投げ込めたことが勝利につながった。

相手はエース・東で多くの援護点は望めないプレッシャーのかかるマウンドだっただろうが、粘り強く試合を作ったことは高く評価できる。これで自信も深まるだろう。

打線も少ない好機を逃さなかった。六回は菊池の左前打から小園の同点適時三塁打で流れを変えた。菊池は守備を含めチームを引っ張り、小園も３安打と状態を上げてきている。

七回無死二塁では、佐々木がきっちり二ゴロで走者を進めた。ベンチから右打ちのサインが出ていたと思うが、しっかり進塁打を打ったことに価値がある。その後の代打・前川の加点打につながった。こういう勝ち方ができれば、チーム状態もさらに上向いてくるだろう。