【元柔道オリンピック金メダリスト】角田夏実、父母と3ショットでハワイ満喫 ラフな親子動画に反響「お母さん似なんですね」「夏実さんのパパ、ママ呼び可愛い」
パリ オリンピックの柔道女子48キロ級金メダリストで、今年、現役を引退した角田夏実（33）が、22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「両親とハワイに行ってきました」と題し、父母と親子3人でハワイ旅行を楽しむ様子を収録した「角田家ハワイVlog」を公開した。
【動画】「お母さん似なんですね」「夏実さんのパパ、ママ呼び可愛い」父母とハワイを満喫する角田夏実
ハワイが初めてだという両親にハワイ旅行をプレゼントした夏実。初日はオアフ島にあるダイヤモンドヘッドに登り、下山した後は買い物へ。母親とおそろいのアロハを着てハレクラニ ホテルにあるランチブッフェで食事を堪能していた。
ランチの後は、夏実がサーフィンを教えてもらっているという知り合いの家で、バナナを収穫させてもらうことに。重いバナナの塊を道具を使って力強く収穫している様子は、元柔道選手の力強さをうかがえるシーンとなっている。
また別の日には、ガーリックシュリンプを堪能したり、動物を見に行ったり、移動中の車内では子どもの頃の柔道の試合の思い出話で盛り上がったりと、家族の仲の良さが伝わるほのぼのとした旅行動画になっていた。
コメント欄には「めちゃくちゃ仲良しなご両親ですね」「夏実さんのパパ、ママ呼び可愛い」「仲のいい、素敵なご両親あっての、夏実さんの性格の良さがあると思いました」「夏実さん、お母さん似なんですね」「お母さんそっくり」「バナナ切るのが力強くて絵になりますな」「いい親孝行ができましたね」などと、さまざまなコメントが寄せられている。
【動画】「お母さん似なんですね」「夏実さんのパパ、ママ呼び可愛い」父母とハワイを満喫する角田夏実
ハワイが初めてだという両親にハワイ旅行をプレゼントした夏実。初日はオアフ島にあるダイヤモンドヘッドに登り、下山した後は買い物へ。母親とおそろいのアロハを着てハレクラニ ホテルにあるランチブッフェで食事を堪能していた。
また別の日には、ガーリックシュリンプを堪能したり、動物を見に行ったり、移動中の車内では子どもの頃の柔道の試合の思い出話で盛り上がったりと、家族の仲の良さが伝わるほのぼのとした旅行動画になっていた。
コメント欄には「めちゃくちゃ仲良しなご両親ですね」「夏実さんのパパ、ママ呼び可愛い」「仲のいい、素敵なご両親あっての、夏実さんの性格の良さがあると思いました」「夏実さん、お母さん似なんですね」「お母さんそっくり」「バナナ切るのが力強くて絵になりますな」「いい親孝行ができましたね」などと、さまざまなコメントが寄せられている。