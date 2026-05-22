視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

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田村裕探偵の調査した『深夜にうごめく人々』は、大阪市の男性（23）から。僕はこの４月から大阪で働き始めた社会人１年目の会社員だ。鳥取県の田舎から大阪に出てきて、人と車の多さ、賑やかな繁華街、外国人の多さなど、びっくりすることばかり。そんな僕は、まだ大阪に友達は１人もいない。仕事が遅くなり、深夜の街を自宅に向かって歩いていると、とてつもない孤独を感じ寂しくなる。そんな深夜の大阪の街は、地元の鳥取と大きな違いが。それは人を見かけること。真っ暗な街のあちこちで、サラリーマンだったり、若い女性だったり、グループだったり…こんな時間に何をしてるの？という人を見かける。初めはちょっと怖かったが、最近はなぜか人を見かけるとホッとするようになってきた。僕１人ではないんだ！ そんな風に思えるのだ。でも、やっぱり謎すぎる。深夜ウロウロしているあの人たちは、一体、何をしているのか？ 何を考えて、どこに向かっているのか？ 僕１人で声をかけるのは、事件に巻き込まれるかもしれないし怖い。調べてください、というもの。

よく似た依頼を４年前にも調査しているが、果たして今回の結果は？！ 深夜１時から調査を開始。専門学校の授業料を払うべく、深夜１時までアルバイトに励む九州出身の19歳女性をはじめ、ポケモンGOに興じる若者２人組、ビルのエアコン工事の仕事中という男性などに出会う。午前４時過ぎにはジム帰りの青年と遭遇するも、「モテるには、どうしたらいいですか？」と逆質問される始末。と、その30分後、足早に歩く女性を発見する。すると田村探偵は、彼女と先ほどのジム帰りの男性をマッチングさせ…。そして最後に出会った中年男性は、２日おきに、午前５時にやらねばならないことがあると明かす！？

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5月22日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、せいや探偵が調査した『プロ野球選手でも尿意MAXなら打ち取れる？』永見大吾探偵の『生駒山で助けてくれた命の恩人を探して』など、様々な依頼を解決した。