吉高由里子、BBQ＆花火で夏を先取り スタッフ＆キャストと満喫「一足お先に」
俳優の吉高由里子が22日、自身のXを更新。撮影の休みを利用し、スタッフやキャストとBBQや花火を楽しんだ“一足早い夏”のひとときを報告した。
【写真】BBQ＆花火のショットを添えた吉高由里子
吉高は「一足お先に夏を満喫した1日がありました」とつづり、撮影オフの日に「スタッフさんやキャストの皆さんでBBQからの花火」と過ごしたことを明かした。投稿には、夏らしい空気感が伝わる写真も添えられている。
夕暮れ時の時間についても触れ、「夕陽って本当にあっという間よね」としみじみ。「そんな時、いつも地球の自転の速さに驚くの」と、吉高らしい感性あふれる言葉で心境をつづった。
さらに、「2枚目は昨日の空です」と夕景ショットも公開。「今日はね、（雲の絵文字）だらけです」と、その日の空模様にも触れながら、「ではまたー」と締めくくった。
【写真】BBQ＆花火のショットを添えた吉高由里子
吉高は「一足お先に夏を満喫した1日がありました」とつづり、撮影オフの日に「スタッフさんやキャストの皆さんでBBQからの花火」と過ごしたことを明かした。投稿には、夏らしい空気感が伝わる写真も添えられている。
夕暮れ時の時間についても触れ、「夕陽って本当にあっという間よね」としみじみ。「そんな時、いつも地球の自転の速さに驚くの」と、吉高らしい感性あふれる言葉で心境をつづった。
さらに、「2枚目は昨日の空です」と夕景ショットも公開。「今日はね、（雲の絵文字）だらけです」と、その日の空模様にも触れながら、「ではまたー」と締めくくった。