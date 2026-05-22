元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が21日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜 後10・00）に出演。自身の恋愛事情をぶっちゃけた。

同番組で共演するタレント・鈴木紗理奈が「どんな感じなの？最近の恋事情は？」と質問。これまで自身の恋愛観や出会った男性について「実はこう思ってます」「こういうのは最悪ですよね」とあけすけに話している中川は、「しゃべりすぎて、まったく誘われなくなった」と打ち明けた。

そのため鈴木が「ネタにされるみたいな？」と聞くと、中川は認めつつ「NHKでアナウンサーをやっていた時は、むしろ夜ご飯に行かない日がないぐらい出掛けていた。誘われて。（今は）一切行かなくなっちゃった」と振り返った。

これを受けて「ようこそ“修羅”の道へ」と歓迎する鈴木に、中川は「でも楽しいもん、紗理ちゃんとお話させていただくのが」とも。しかし「今辞めたとしてもコレ（トーク内容）が残っちゃっている、デジタルタトゥーとして。だからもう遅いんです。だから進みます、あきらめます」とぶっちゃけ、大笑いしていた。