７回、ピンチを無失点で切り抜け、雄たけびを上げる遠藤（撮影・北村雅宏）

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　「広島３−１ＤｅＮＡ」（２１日、マツダスタジアム）

　広島が今季初の２カード連続勝ち越し。六回、小園海斗が同点適時三塁打を放ち、さらに相手失策で生還し逆転した。先発・玉村昇悟投手は６回６安打１失点の好投で今季初勝利をあげた。試合後の新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。

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　−先発・玉村が好投。

　「相手のエースと投げ合って、点は取られはしたけど、最少失点で粘ってくれたので、ナイスピッチングだったと思いますし、タマに勝ちが付いて良かったです」

　−七回は代打・前川が今季初適時打。

　「コースははっきり分からないけど、なかなか打てる球はなかったと思うんですよね。そういう中で最後、チェンジアップですかね？見送れば全然ボールなんですけども、気持ちで食らいついた良いヒットだったと思います」

　−１点リードの七回は遠藤が登板。

　「遠藤に対する信頼度が上がってきているし、ずっと良い投球を継続しているんでね。遠藤にしても、高にしてもね、これから、ああいう場面で投げることが多くなってくると思います」

　−今季初の２カード連続の勝ち越し。今後に向けて。

　「徐々にかみ合ってきていると思いますので、また一戦一戦、明日からも頑張りたいと思います」