「広島３−１ＤｅＮＡ」（２１日、マツダスタジアム）

広島が今季初の２カード連続勝ち越し。六回、小園海斗が同点適時三塁打を放ち、さらに相手失策で生還し逆転した。先発・玉村昇悟投手は６回６安打１失点の好投で今季初勝利をあげた。試合後の新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発・玉村が好投。

「相手のエースと投げ合って、点は取られはしたけど、最少失点で粘ってくれたので、ナイスピッチングだったと思いますし、タマに勝ちが付いて良かったです」

−七回は代打・前川が今季初適時打。

「コースははっきり分からないけど、なかなか打てる球はなかったと思うんですよね。そういう中で最後、チェンジアップですかね？見送れば全然ボールなんですけども、気持ちで食らいついた良いヒットだったと思います」

−１点リードの七回は遠藤が登板。

「遠藤に対する信頼度が上がってきているし、ずっと良い投球を継続しているんでね。遠藤にしても、高にしてもね、これから、ああいう場面で投げることが多くなってくると思います」

−今季初の２カード連続の勝ち越し。今後に向けて。

「徐々にかみ合ってきていると思いますので、また一戦一戦、明日からも頑張りたいと思います」