JR秋田駅西口の緑屋ビルなどがあるエリアに、複合ビルが建設される見通しであることが分かりました。



ビルには共同住宅や事務所などが入り、13階建てとなる予定です。



JR秋田駅西口の再開発をめぐっては、1974年に県が都市計画を決定し、整備が進められてきましたが、緑屋ビルなどがあるエリアは手つかずの状態でした。



こうした中、大阪の京阪電鉄不動産が、共同住宅や事務所、店舗などが入る複合ビルを建設する予定であることが秋田市が開いた住民説明会で明らかになりました。





市によりますと、ビルは13階建てで、1階に店舗、2階と3階が事務所、4階以上が共同住宅となる予定です。緑屋ビルを含むエリアの再開発については、地権者との合意形成や調整を進めるため、県内企業5社が「秋田駅前みどりや再開発事業株式会社」を設立し、今月、緑屋ビルと隣のゼンオンビルの土地と建物を取得したと発表しています。現在の土地の用途に事務所と共同住宅を加えるなど、都市計画が変更され次第、京阪電鉄不動産に、取得した土地と建物を売却する方針です。今後は、秋田市都市計画審議会で都市計画の変更内容を審議し、9月までに決定される見通しです。決定後、県の認可が下りれば事業が実施される予定です。