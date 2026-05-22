アジア決勝の日中戦は通過点であり、集大成。「一番いいゲームをして勝ちたい」(MF北原槙)
5月5日に開幕したAFC U17アジア杯サウジアラビア2026は22日にU-17日本代表とU-17中国代表による決勝戦を迎える。
前日の21日には両チームの監督・選手が参加する公式記者会見も実施され、日本からは小野信義監督とMF北原槙(FC東京)が登壇した。
小野監督はこの席で「隣にいる北原が2点くらい取ってくれるはず」とジョークを飛ばし、それを受けた北原もまた「2点取って優勝したい」とコメント。また、小野監督は「相手どうこうではなく、まず自分たち」の準備の重要性を強調し、開始1秒からの取り組み方をポイントに挙げた。
一方、北原もPK勝ちになった準決勝のU-17ウズベキスタン代表戦について「本当に勝てたことが驚きなくらいの勝ち方」と自ら評した上で、「準決勝と同じ戦いを決勝でしたら、今度こそ勝てない」と危機感を強調。あらためて決勝への向かい方には細心の注意を払いたい考えだ。
また、夜から行われた最後の公式トレーニングは、明るい雰囲気の中で行われた。負傷しているMF恒吉良真(名古屋U-18)も松葉杖をつきながら自ら志願して参加。審判役も引き受け、笑いも誘いながらチームメイトを盛り上げた。
小野監督はその恒吉について「最後まで残ってチームと一緒に帰りたいという話を(恒吉が)してくれた。チーム全員が『恒吉のために』という思いを持っている」と語り、北原も「できない悔しさは絶対にあるはずなのに、それをみんなの前では余り見せずに、チームの雰囲気を悪くしないように振る舞ってくれている。必ず良真の分も自分が点を取って優勝した一緒に喜びたい」と意気込む。
恒吉についてはDF竹内悠三(名古屋U-18)も「本当に最高の先輩だし、絶対に優勝して一緒に喜びたい」と語り、MF木村風斗(川崎F U-18)も「ケガしても『一緒に戦う』と言ってくれたし、良真の分まで戦って勝って全員で喜びたい」と語った。またMF長南開史(柏)も「みんな『良真のために』というのは思ってるし、自分としても良真のことを考えながら戦いたいと思っている」と語ったように、無念の負傷離脱を余儀なくされた名手の思いを汲み取って戦うのは、チームの合言葉となっている。
「この23人で戦うのはこれが最後」というのは指揮官に言われるまでもなく全員がわかっていること。ただ、だからこそ、「このみんなと優勝して喜び合いたい」というのも、選手たちから自然と発せられる言葉でもある。
中国とは一度対戦しているだけに選手たちにもイメージはあり、「体が強かったり、スピードがあったり、技術のある選手もいて特長がある」(竹内)強敵という認識も共通している。
その上で「個人としても負けたくないし、結果を出したい」(木村)、「大会の中でマークが厳しくなっている実感もありますけど、それをかいくぐれてこそ自分の価値も上がる」(北原)と、個人としてもそれぞれが自分を表現して勝ち切りたい考えだ。
「国際大会では本当に自分たちが100を出しにいかないとゲームをコントロールできないし、結果も持ってこられない。コンディションは作ってきましたが、最後の試合は相手も振り絞ってやってくるもの。あとは強い気持ちでグラウンドに立てるかどうかが大事になる」
ウズベキスタンとの準決勝の内容はチームにとって苦い薬になったが、それを活かせるかどうかはすべて自分たち次第。そして何より、決勝戦はこの23人で戦う最後の試合となる。
「ラストゲームだし、一番いいゲームをして勝ちたい」
北原の言葉は、全員に共通する思いだ。22日20時(日本時間26時)から始まる中国との決勝は、世界への通過点であると同時に、チームにとって一つの集大成の場ともなる。
(取材・文 川端暁彦)
前日の21日には両チームの監督・選手が参加する公式記者会見も実施され、日本からは小野信義監督とMF北原槙(FC東京)が登壇した。
小野監督はこの席で「隣にいる北原が2点くらい取ってくれるはず」とジョークを飛ばし、それを受けた北原もまた「2点取って優勝したい」とコメント。また、小野監督は「相手どうこうではなく、まず自分たち」の準備の重要性を強調し、開始1秒からの取り組み方をポイントに挙げた。
また、夜から行われた最後の公式トレーニングは、明るい雰囲気の中で行われた。負傷しているMF恒吉良真(名古屋U-18)も松葉杖をつきながら自ら志願して参加。審判役も引き受け、笑いも誘いながらチームメイトを盛り上げた。
小野監督はその恒吉について「最後まで残ってチームと一緒に帰りたいという話を(恒吉が)してくれた。チーム全員が『恒吉のために』という思いを持っている」と語り、北原も「できない悔しさは絶対にあるはずなのに、それをみんなの前では余り見せずに、チームの雰囲気を悪くしないように振る舞ってくれている。必ず良真の分も自分が点を取って優勝した一緒に喜びたい」と意気込む。
恒吉についてはDF竹内悠三(名古屋U-18)も「本当に最高の先輩だし、絶対に優勝して一緒に喜びたい」と語り、MF木村風斗(川崎F U-18)も「ケガしても『一緒に戦う』と言ってくれたし、良真の分まで戦って勝って全員で喜びたい」と語った。またMF長南開史(柏)も「みんな『良真のために』というのは思ってるし、自分としても良真のことを考えながら戦いたいと思っている」と語ったように、無念の負傷離脱を余儀なくされた名手の思いを汲み取って戦うのは、チームの合言葉となっている。
「この23人で戦うのはこれが最後」というのは指揮官に言われるまでもなく全員がわかっていること。ただ、だからこそ、「このみんなと優勝して喜び合いたい」というのも、選手たちから自然と発せられる言葉でもある。
中国とは一度対戦しているだけに選手たちにもイメージはあり、「体が強かったり、スピードがあったり、技術のある選手もいて特長がある」(竹内)強敵という認識も共通している。
その上で「個人としても負けたくないし、結果を出したい」(木村)、「大会の中でマークが厳しくなっている実感もありますけど、それをかいくぐれてこそ自分の価値も上がる」(北原)と、個人としてもそれぞれが自分を表現して勝ち切りたい考えだ。
「国際大会では本当に自分たちが100を出しにいかないとゲームをコントロールできないし、結果も持ってこられない。コンディションは作ってきましたが、最後の試合は相手も振り絞ってやってくるもの。あとは強い気持ちでグラウンドに立てるかどうかが大事になる」
ウズベキスタンとの準決勝の内容はチームにとって苦い薬になったが、それを活かせるかどうかはすべて自分たち次第。そして何より、決勝戦はこの23人で戦う最後の試合となる。
「ラストゲームだし、一番いいゲームをして勝ちたい」
北原の言葉は、全員に共通する思いだ。22日20時(日本時間26時)から始まる中国との決勝は、世界への通過点であると同時に、チームにとって一つの集大成の場ともなる。
前日会見で日本の小野信義監督と中国の浮嶋敏監督が握手
(取材・文 川端暁彦)