22日前引けの日経平均株価は続伸。前日比1410.47円（2.29％）高の6万3094.61円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は725、値下がりは798、変わらずは40。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を535.01円押し上げ。次いでファストリ <9983>が144.82円、東エレク <8035>が109.62円、ファナック <6954>が84.48円、ＴＤＫ <6762>が79.45円と続いた。



マイナス寄与度は16.95円の押し下げで東京海上 <8766>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が9.05円、三井物 <8031>が8.31円、バンナムＨＤ <7832>が6.74円、大塚ＨＤ <4578>が6.2円と並んだ。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、情報・通信、電気機器が続いた。値下がり上位には保険、水産・農林、不動産が並んだ。



株探ニュース