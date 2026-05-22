22日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比4.5％減の2803億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同0.3％減の2273億円だった。



個別ではグローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ キャッシュフロー <356A> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <1545> 、上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <1554> 、ｉシェアーズ 米国連続増配株 ＥＴＦ <2014> など30銘柄が新高値。グローバルＸ ロジスティクス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2565> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経高利回りＲＥＩＴ指数 <210A> 、グローバルＸ 超長期米国債 ＥＴＦ <180A> 、ＮＥＸＴ ＲＥＩＴ <1343> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <2556> など26銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.95％高、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が4.93％高、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が4.75％高、グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ <513A> が3.74％高、グローバルＸ ロボティクス＆ＡＩ－日本株式ＥＴＦ <2638> が3.51％高と大幅な上昇。



日経平均株価が1410円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1508億3800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1410億1700万円も上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が188億9600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が169億3900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が123億3600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が115億9500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が54億2300万円の売買代金となった。



株探ニュース