【オークス／データ攻略】ドリームコアとアランカールの「買い or 消し」　“ノーマーク厳禁”樫の女王候補は

今週は東京競馬場で優駿牝馬（オークス／芝2400m）が行われる。樫の女王の座をかけた18頭が東京芝2400mの戦いに挑む。

ここでは、過去10年からドリームコアとアランカールにフォーカスしたデータを取り上げる。

■ドリームコアに“10年中9年で馬券内”データ

クイーンカップ勝利から臨んだ桜花賞は9着。そこから巻き返しを期するのがドリームコアだ。当時は初の関西圏かつ外めの枠の影響もあった一戦。舞台替わりをプラスとみるか、単純に力不足だったのか……判断が難しいところだが、データが下した結論は？

・左回りの重賞勝ち馬→10年中9年で馬券内

特筆すべきはその人気。4人気1着カムニャックに7人気2着ウインマリリン、さらには2人気1着だったが桜花賞惨敗から一変をはたしたチェルヴィニアと人気盲点の実績馬もこれに該当していた。左回りの重賞勝ち馬はノーマーク厳禁のデータだ。

ドリームコアについて補足すると、東京芝は【3.0.0.0】と負け知らず。世代屈指のサウスポーである点も評価を上げるものとなる。スターアニス1強ムードのオークス。そこに風穴をあける可能性を感じるドリームコアから目が離せない。

■アランカールに「0.0.0.23」の厚い壁

同じ桜花賞組のアランカールはどうか。阪神JFでは1人気に支持されたように、この世代の中心的存在に位置している馬。母が制したオークスでリベンジを……そのシナリオ実現に待ったをかける可能性が高いのが以下データだ。

・桜花賞4着以下かつ重賞未勝利【0.0.0.23】

ドリームコアと同じ桜花賞4着以下該当馬だが、大きな違いは重賞実績の有無。桜花賞馬券外から巻き返しに成功するためには重賞の勝ち鞍が必須で、さすがに無視できないデータだ。

これまで3度使われた重賞ではいずれも連対圏に届かず。馬格に恵まれたタイプではなく、地元関西圏ですら馬体重減の近走から関東への輸送競馬による馬体重減のリスクも伴う。ここは思い切って“消し”の選択肢もありそうだ。

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

馬柱の隅々まで徹底分析を行い、確かな精度で軸馬・妙味馬を抽出する「馬柱探偵」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。