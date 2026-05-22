22日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数339、値下がり銘柄数205と、値上がりが優勢だった。



個別ではアストロスケールホールディングス<186A>、データセクション<3905>、ＨＰＣシステムズ<6597>、ブランディングテクノロジー<7067>がストップ高。ＴＭＨ<280A>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ジェイドグループ<3558>、シャノン<3976>、アクセルスペースホールディングス<402A>、エクサウィザーズ<4259>など13銘柄は年初来高値を更新。モイ<5031>、オンコリスバイオファーマ<4588>、ＱＤレーザ<6613>、リファインバースグループ<7375>、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ<7779>は値上がり率上位に買われた。



一方、イシン<143A>、博展<2173>、キッズスター<248A>、リスキル<291A>、クリアル<2998>など30銘柄が年初来安値を更新。コンヴァノ<6574>、ログリー<6579>、ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169>、サイエンスアーツ<4412>、ラクオリア創薬<4579>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース