ETF売買代金ランキング＝22日前引け
22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 150838 6.6 65350
２. <1321> 野村日経平均 18896 1.9 65980
３. <1357> 日経Ｄインバ 16939 -9.3 3298
４. <1458> 楽天Ｗブル 12336 21.5 77960
５. <1579> 日経ブル２ 11595 -2.6 706.2
６. <2644> ＧＸ半導日株 6567 -11.3 3916
７. <200A> 野村日半導 5981 -9.9 4414
８. <1360> 日経ベア２ 5423 -39.1 81.0
９. <1568> ＴＰＸブル 5034 -12.3 915.7
10. <1398> ＳＭＤリート 2982 -18.1 1857.0
11. <1540> 純金信託 2400 -34.4 21420
12. <1306> 野村東証指数 2338 -37.3 412.1
13. <1329> ｉＳ日経 2310 0.5 6568
14. <1320> ｉＦ日経年１ 1402 -77.2 65740
15. <1330> 上場日経平均 1355 -40.6 66090
16. <1459> 楽天Ｗベア 1344 0.8 133
17. <180A> ＧＸ超長米債 1240 7194.1 287.7
18. <1358> 上場日経２倍 1234 -20.3 124800
19. <1615> 野村東証銀行 1176 -59.7 678.1
20. <1542> 純銀信託 1154 -30.6 35610
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1096 -4.4 4023
22. <1346> ＭＸ２２５ 1016 -5.6 65650
23. <2243> ＧＸ半導体 954 -28.6 4521
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 941 -15.9 1938.0
25. <1489> 日経高配５０ 854 -45.6 3213
26. <1655> ｉＳ米国株 756 50.0 856.2
27. <1545> 野村ナスＨ無 733 26.2 237.0
28. <1475> ｉＳＴＰＸ 721 14.8 402.3
29. <282A> ＧＸ半導１０ 718 8.6 2373
30. <1308> 上場東証指数 673 -8.2 4073
31. <1478> ｉＳ高配当 673 79.5 5001
32. <1671> ＷＴＩ原油 661 -64.1 5709
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 572 24.3 2548
34. <1356> ＴＰＸベア２ 555 -30.5 120.6
35. <213A> 上場半導体株 520 9.0 408.0
36. <1369> Ｏｎｅ２２５ 497 273.7 63810
37. <2631> ＭＸナスダク 457 -29.0 33540
38. <1629> 野村商社卸売 438 -3.9 277.4
39. <1623> 野村鉄鋼非鉄 435 29.1 70620
40. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 435 -19.1 34200
41. <563A> ＧＸＮデカバ 428 97.2 1114
42. <2036> 金先物Ｗブル 418 -19.8 179150
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 403 -52.8 76050
44. <210A> ｉＦ高リート 382 19000.0 1607
45. <2840> ｉＦＥナ百無 378 97.9 2700
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 360 -21.7 1026
47. <314A> ｉＳゴールド 359 -43.9 340.9
48. <2559> ＭＸ全世界株 355 16.8 29180
49. <513A> ＧＸ防衛日株 328 110.3 915
50. <1571> 日経インバ 298 -4.2 319
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 150838 6.6 65350
２. <1321> 野村日経平均 18896 1.9 65980
３. <1357> 日経Ｄインバ 16939 -9.3 3298
４. <1458> 楽天Ｗブル 12336 21.5 77960
５. <1579> 日経ブル２ 11595 -2.6 706.2
６. <2644> ＧＸ半導日株 6567 -11.3 3916
７. <200A> 野村日半導 5981 -9.9 4414
８. <1360> 日経ベア２ 5423 -39.1 81.0
９. <1568> ＴＰＸブル 5034 -12.3 915.7
10. <1398> ＳＭＤリート 2982 -18.1 1857.0
11. <1540> 純金信託 2400 -34.4 21420
12. <1306> 野村東証指数 2338 -37.3 412.1
13. <1329> ｉＳ日経 2310 0.5 6568
14. <1320> ｉＦ日経年１ 1402 -77.2 65740
15. <1330> 上場日経平均 1355 -40.6 66090
16. <1459> 楽天Ｗベア 1344 0.8 133
17. <180A> ＧＸ超長米債 1240 7194.1 287.7
18. <1358> 上場日経２倍 1234 -20.3 124800
19. <1615> 野村東証銀行 1176 -59.7 678.1
20. <1542> 純銀信託 1154 -30.6 35610
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1096 -4.4 4023
22. <1346> ＭＸ２２５ 1016 -5.6 65650
23. <2243> ＧＸ半導体 954 -28.6 4521
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 941 -15.9 1938.0
25. <1489> 日経高配５０ 854 -45.6 3213
26. <1655> ｉＳ米国株 756 50.0 856.2
27. <1545> 野村ナスＨ無 733 26.2 237.0
28. <1475> ｉＳＴＰＸ 721 14.8 402.3
29. <282A> ＧＸ半導１０ 718 8.6 2373
30. <1308> 上場東証指数 673 -8.2 4073
31. <1478> ｉＳ高配当 673 79.5 5001
32. <1671> ＷＴＩ原油 661 -64.1 5709
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 572 24.3 2548
34. <1356> ＴＰＸベア２ 555 -30.5 120.6
35. <213A> 上場半導体株 520 9.0 408.0
36. <1369> Ｏｎｅ２２５ 497 273.7 63810
37. <2631> ＭＸナスダク 457 -29.0 33540
38. <1629> 野村商社卸売 438 -3.9 277.4
39. <1623> 野村鉄鋼非鉄 435 29.1 70620
40. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 435 -19.1 34200
41. <563A> ＧＸＮデカバ 428 97.2 1114
42. <2036> 金先物Ｗブル 418 -19.8 179150
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 403 -52.8 76050
44. <210A> ｉＦ高リート 382 19000.0 1607
45. <2840> ｉＦＥナ百無 378 97.9 2700
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 360 -21.7 1026
47. <314A> ｉＳゴールド 359 -43.9 340.9
48. <2559> ＭＸ全世界株 355 16.8 29180
49. <513A> ＧＸ防衛日株 328 110.3 915
50. <1571> 日経インバ 298 -4.2 319
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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