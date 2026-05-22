　22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　150838　　　 6.6　　　 65350
２. <1321> 野村日経平均　　 18896　　　 1.9　　　 65980
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 16939　　　-9.3　　　　3298
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12336　　　21.5　　　 77960
５. <1579> 日経ブル２　　　 11595　　　-2.6　　　 706.2
６. <2644> ＧＸ半導日株　　　6567　　 -11.3　　　　3916
７. <200A> 野村日半導　　　　5981　　　-9.9　　　　4414
８. <1360> 日経ベア２　　　　5423　　 -39.1　　　　81.0
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　5034　　 -12.3　　　 915.7
10. <1398> ＳＭＤリート　　　2982　　 -18.1　　　1857.0
11. <1540> 純金信託　　　　　2400　　 -34.4　　　 21420
12. <1306> 野村東証指数　　　2338　　 -37.3　　　 412.1
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　2310　　　 0.5　　　　6568
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　1402　　 -77.2　　　 65740
15. <1330> 上場日経平均　　　1355　　 -40.6　　　 66090
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1344　　　 0.8　　　　 133
17. <180A> ＧＸ超長米債　　　1240　　7194.1　　　 287.7
18. <1358> 上場日経２倍　　　1234　　 -20.3　　　124800
19. <1615> 野村東証銀行　　　1176　　 -59.7　　　 678.1
20. <1542> 純銀信託　　　　　1154　　 -30.6　　　 35610
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1096　　　-4.4　　　　4023
22. <1346> ＭＸ２２５　　　　1016　　　-5.6　　　 65650
23. <2243> ＧＸ半導体　　　　 954　　 -28.6　　　　4521
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 941　　 -15.9　　　1938.0
25. <1489> 日経高配５０　　　 854　　 -45.6　　　　3213
26. <1655> ｉＳ米国株　　　　 756　　　50.0　　　 856.2
27. <1545> 野村ナスＨ無　　　 733　　　26.2　　　 237.0
28. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 721　　　14.8　　　 402.3
29. <282A> ＧＸ半導１０　　　 718　　　 8.6　　　　2373
30. <1308> 上場東証指数　　　 673　　　-8.2　　　　4073
31. <1478> ｉＳ高配当　　　　 673　　　79.5　　　　5001
32. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 661　　 -64.1　　　　5709
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 572　　　24.3　　　　2548
34. <1356> ＴＰＸベア２　　　 555　　 -30.5　　　 120.6
35. <213A> 上場半導体株　　　 520　　　 9.0　　　 408.0
36. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 497　　 273.7　　　 63810
37. <2631> ＭＸナスダク　　　 457　　 -29.0　　　 33540
38. <1629> 野村商社卸売　　　 438　　　-3.9　　　 277.4
39. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 435　　　29.1　　　 70620
40. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 435　　 -19.1　　　 34200
41. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 428　　　97.2　　　　1114
42. <2036> 金先物Ｗブル　　　 418　　 -19.8　　　179150
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 403　　 -52.8　　　 76050
44. <210A> ｉＦ高リート　　　 382　 19000.0　　　　1607
45. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 378　　　97.9　　　　2700
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 360　　 -21.7　　　　1026
47. <314A> ｉＳゴールド　　　 359　　 -43.9　　　 340.9
48. <2559> ＭＸ全世界株　　　 355　　　16.8　　　 29180
49. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 328　　 110.3　　　　 915
50. <1571> 日経インバ　　　　 298　　　-4.2　　　　 319
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース