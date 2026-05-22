「広島３−１ＤｅＮＡ」（２１日、マツダスタジアム）

８番（打者）を封じて、粘って難敵に投げ勝った。広島先発・玉村昇悟投手が今季３度目の登板で６回６安打１失点にまとめ初勝利をつかんだ。マウンドを降りた直後の六回裏に攻撃陣が逆転に成功しての白星ゲット。「ラッキーっていうか…。『ありがとうございます』って感じ」とはにかんだ。

初回から４イニング連続で走者を背負った。対する相手先発・東は立ち上がりから安定した投球を披露した。「東さんは序盤から３人で取っていたけど、僕は良いリズムで野手陣に回せなかった。そこを変えたいと思っていた」と左腕。四回に３連打で先制点を与えるも、８番・松尾を中飛に打ち取り、最少失点でピンチを脱出した。配球面では１００キロ前後のカーブの割合を増やすなどの工夫を施して粘った。

前回登板の１３日・巨人戦は地元・福井での凱旋マウンドだった。６回１失点ながら勝敗はつかなかったものの、家族や友人、恩師の前で好投を見せた。丹生高時代の同級生とは北陸を代表するラーメンチェーン『８番らーめん』に赴き、野菜らーめん、チャーハン、ギョーザ、唐揚げをシェア。故郷でエネルギーをチャージして、この日の登板を迎えていた。

新井監督も「今日はタマが最少失点で粘り強く試合をつくってくれたので逆転勝ちにつながった」と評価。チームを勝利に導く姿は福井にも届いたはずだ。