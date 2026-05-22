元トルコ代表イルハン・マンスズ氏

甘いマスクで人気を集めたサッカーの元トルコ代表FWの近影に注目が集まっている。20日（日本時間21日）に、トルコのインスタンブールで開催されたヨーロッパリーグ（EL）の決勝に登場。発見したファンからは「随分貫禄出た」「イケオジだなぁ」などの声があがっている。

英プレミアリーグのアストン・ビラと、日本代表MF鈴木唯人が所属する独ブンデスリーガのフライブルクが共に初優勝をかけて戦った決勝戦。試合前にピッチにトロフィーを運んできたのが、元トルコ代表FWで、2002年日韓ワールドカップ（W杯）でも活躍したイルハン・マンスズ氏だ。

日韓W杯では3ゴールを奪って母国の3位躍進に貢献するとともに、甘いマスクで「王子」と呼ばれて、大会後には日本で写真集が発売されるなど一大ブームに。04年にはJ1神戸でもプレーした。引退後はスケート経験ゼロながらフィギュアスケートのペア選手として14年ソチ五輪出場を目指し、ISU（国際スケート連盟）公認の国際大会にも出場していた。

多少丸みを帯びたものの、精悍な顔つきは当時と変わらず。UEFAチャンピオンズリーグの公式Xでも紹介されると、X上の日本ファンも様々な声をあげていた。



「イルハン王子、横方向に成長したけどやっぱりイケメン、というかイケオジだなぁ」

「イルハン様イケおじ」

「イルハン老けたなあ」

「随分貫禄出たなイルハン」

「イスタンブールで決勝やってたからイルハンいたのか」

「神戸のイルハン！？言われないと分からない」

「相も変わらずのイケメン・マンスズ」

試合はアストン・ビラが3-0で勝利し、初優勝を飾った。鈴木の出場はなかった。



（THE ANSWER編集部）