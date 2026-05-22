トンボ鉛筆は、ノック加圧式0.7mm油性ボールペン「エアプレス」の新色「フィールドギアカラー」3色を2026年5月28日から順次発売します。新色はベージュ、ブルーグレー、カーキで、販売中のフルブラック、クリア、イエローと合わせて計6色展開となります。実売価格は各770円（税込）。

「エアプレス」（フィールドギアカラー）

記事のポイント 屋外や上向き筆記、湿った紙への書き込みなど、タフなシーンでの使用に最適な加圧式ボールペン。ボディは太めでグローブをしたままでも握りやすくなっています。

本製品は、ノックする度に圧縮空気をつくり、リフィルのインクを加圧する機構を本体に搭載。1.ボールペンリフィルを加圧室ユニットに固定、2.ノックする度にピストンがスライドして加圧室に空気を送る、3.リフィル内に大気圧に約0.5気圧を加えた約1.5気圧の圧縮空気を送り込む、4.インクの流れが促進される、という仕組みになっています。

素早い筆記、上向き筆記、湿った紙への筆記でも十分なインクが供給され、くっきり書け、かすれにくくなっています。ノックを解除すると圧力は解消し、ノーマルに戻ります。ボールペンリフィルは黒0.7mmボールを標準装備しています。

一般の事務用ペン（標準10mm）より約3割太い直径13.7mmの太いボディです。手・指との接触面が多いため確かな筆圧がかかり、筆記線が確かで感圧紙への記入もラクに行えます。

↑一般的なペンより約3割太いボディ。

全長は122mmで事務用ボールペン（標準150mm前後）より約2割短いため、素早くノックでき、狭い場所や混みあった場所での筆記・速記に適します。

ボディは硬質樹脂の表面に軟質樹脂（エラストマー）を施した2層構造で、手汗でも滑りにくく、グローブをしたままでも筆記できます。

長さ37mm、幅12mmの金属製の可動式ワイヤークリップを採用。はさむ力が一定しているため、薄いものや厚いものも確実にクリップできます。最大23mm開き、服のほとんどのポケット、ベルト、ノート、本、書類、クリップボードなどに留まります。はさむ位置を本体重量のバランス点におくことで、激しい動きにも脱落しにくくなっています。

↑新色3色追加で全6色展開に。

トンボ鉛筆 「エアプレス」フィールドギアカラー 発売日：2026年5月28日 実売価格：770円（税込）

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