『風、薫る』“千佳子”仲間由紀恵、夫“元彦”谷田歩と見せた“夫婦愛”にネット感動「素敵な夫婦だっ」「涙がとまらん」

『風、薫る』“千佳子”仲間由紀恵、夫“元彦”谷田歩と見せた“夫婦愛”にネット感動「素敵な夫婦だっ」「涙がとまらん」