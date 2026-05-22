『風、薫る』“千佳子”仲間由紀恵、夫“元彦”谷田歩と見せた“夫婦愛”にネット感動「素敵な夫婦だっ」「涙がとまらん」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「夕映え」（第40回）が22日に放送され、夫・元彦（谷田歩）の言葉をきっかけに千佳子（仲間由紀恵）が大きな決断を下すとネット上には「あー素敵な夫婦だっ」「ご夫婦の愛に涙ポロポロ」「涙がとまらん」などの声が集まった。
【写真】千佳子（仲間由紀恵）について話すりん（見上愛）と元彦（谷田歩）
帝都医科大学付属病院で実習を続けるりん（見上）は、乳がんの疑いがあり入院中の侯爵夫人・千佳子を担当。頑なに心を閉ざし手術を拒否していた千佳子はある日、りんに本心を打ち明ける。
千佳子は、夫・元彦が祝言の日に、緊張する自分に対して“空がきれいですね”と優しく語りかけてくれたという。そんな元彦を心から慕う千佳子は“胸がない自分が夫の隣にいるのが悲しい”と涙ながらに告げるのだった。
そして、りんは夫・元彦と対面。りんは千佳子について「奥様の病は、お一人で心の内に抱えておくには重すぎるものかもしれません」と協力を要請する。
その後、千佳子の病室に元彦が訪ねてくる。元彦は千佳子に「頼む。手術を受けてくれ。このとおりだ」と頭を下げる。千佳子が「私はもう…」と応じると、元彦は「千佳子はもうよくとも、私はよくない。まったくよくない！」と訴える。続けて元彦は「私のために、つらくとも苦しくとも、生きてほしい」と語りかけ「共に見たいのだ。毎日、毎月、毎年…美しい夕映の空を」と笑顔を見せる。
「分かりました。手術を受けます」と答えた千佳子を抱きしめる元彦の姿が映し出されると、ネット上には「侯爵かっこいいじゃん」「侯爵閣下と千佳子奥様の夫婦愛よ…」「あー素敵な夫婦だっ」といった反響や「化粧する前に見てよかった。泣いた」「朝からご夫婦の愛に涙ポロポロ」「素敵なご夫婦だ 涙がとまらん」などの投稿が相次いでいた。
【写真】千佳子（仲間由紀恵）について話すりん（見上愛）と元彦（谷田歩）
帝都医科大学付属病院で実習を続けるりん（見上）は、乳がんの疑いがあり入院中の侯爵夫人・千佳子を担当。頑なに心を閉ざし手術を拒否していた千佳子はある日、りんに本心を打ち明ける。
そして、りんは夫・元彦と対面。りんは千佳子について「奥様の病は、お一人で心の内に抱えておくには重すぎるものかもしれません」と協力を要請する。
その後、千佳子の病室に元彦が訪ねてくる。元彦は千佳子に「頼む。手術を受けてくれ。このとおりだ」と頭を下げる。千佳子が「私はもう…」と応じると、元彦は「千佳子はもうよくとも、私はよくない。まったくよくない！」と訴える。続けて元彦は「私のために、つらくとも苦しくとも、生きてほしい」と語りかけ「共に見たいのだ。毎日、毎月、毎年…美しい夕映の空を」と笑顔を見せる。
「分かりました。手術を受けます」と答えた千佳子を抱きしめる元彦の姿が映し出されると、ネット上には「侯爵かっこいいじゃん」「侯爵閣下と千佳子奥様の夫婦愛よ…」「あー素敵な夫婦だっ」といった反響や「化粧する前に見てよかった。泣いた」「朝からご夫婦の愛に涙ポロポロ」「素敵なご夫婦だ 涙がとまらん」などの投稿が相次いでいた。