⼤泉 洋の芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」（8月12日リリース）収録曲に、スキマスイッチが書き下ろした「みんなのYEAH!!!」が収録されることが明らかになった。

新曲「みんなのYEAH!!!」は、今月末からスタートする初のアリーナツアー＜芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-＞を見据えて制作され、大泉からのリクエストで3人での打合せから始まり、スキマスイッチの2人によって、ライブで盛り上がること必須なアップテンポなナンバーに仕上げられた。

「みんなのYEAH!!!」はアリーナツアー直前の5月27日（水）に先行配信リリースされ、先日発表となったゆず・北川悠仁の楽曲提供による「ひざこぞう」と2曲同時配信リリースという形になる。

なお、5月30日札幌からスタートする大泉 洋アリーナツアー＜大泉洋リサイタル2-リベンジ-＞開催直前緊急生配信『私が盛り上がり方、教えます』が決定。大泉 洋本人によるリサイタルの楽しみ方。新曲について生配信が語られる予定だ。

◾️『大泉 洋 芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」』

2026年8月12日（水）リリース

購入：https://yooizumi.lnk.to/30th_anniversary_EP 初回限定盤 通常盤 ThankCUE+限定セット 〈初回限定盤（CD+Blu-ray）〉\5,280（税込）AZCS-19001

※3面デジパック仕様

※32Pブックレット

※「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入 〈通常盤[CD only]〉/ \2,750（税込）AZCS-10001

※12Pブックレット 〈ThankCUE+限定セット（CD+Blu-ray）〉/ \7,370（税込）PROA-1010

*数量限定商品：2026年6月22日（月）23時59分まで受付の方は8月12日に商品をお届け。以降の受付の方は順次商品発送および商品が無くなり次第受付終了。

※3方背スリーブケース

※トールケース仕様

※32Pフォトブック

※特製アクリルスタンド ▼CD収録内容

「キラーチューン！」（第一興商「LIVE DAM WAO!」CMソング）や「陽炎」（TVアニメ「火喰鳥」エンディングテーマ）、「ひざこぞう」「みんなのYEAH!!!」を含む、全6曲収録予定 ▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤、ThankCUE+限定セット共通

「キラーチューン！」「陽炎」などのMusic Videoの他、レコーディング時の貴重なメイキング映像などを収録 ▼先行配信「みんなのYEAH!!!」

2026年5月27日（水）リリース

https://yooizumi.lnk.to/MINNANOYEAH ▼先行配信「ひざこぞう」

2026年5月27日（水）リリース

配信：https://yooizumi.lnk.to/HIZAKOZOU ▼店舗別オリジナル特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ

・@Loppi / HMV：A4クリアファイル - A ver.

・タワーレコード：A4クリアファイル - B ver.

・楽天ブックス：A4クリアファイル - C ver.

・CUEPRO / アスマート / UM STORE：A4クリアファイル - D ver.

・その他CDショップ / EC：ステッカー

◾️＜芸能生活３０周年記念！！大泉洋リサイタル２-リベンジ- supported by LIVE DAM WAO!＞ 会場：北海道立総合体育センター 北海きたえーる(札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1)

日程：2026年5月30日（土）、31日（日） 15:00開場/ 16:00開演

問合わせ：オフィスキューお問合せフォームhttps://www.office-cue.com/contact/ 会場；神戸ワールド記念ホール（神戸市中央区港島中町6-12-2）

日程：2026年6月11日（木） 17:00開場/ 18:00開演13日（土）、14日（日） 15:00開場/ 16:00開演

問合せ：キョードーインフォメーション0570-200-888 [12:00〜17:00/土日祝除く] 会場：横浜アリーナ（横浜市港北区新横浜3丁目10）

日程：2026年6月20日（土）、21日（日） 15:00開場/ 16:00開演

問合わせ：キョードー横浜045-671-9911 [土日・祭日を除く11:00〜15:00] 詳細：https://www.teamnacs.com/stage.php?ex=2026_02