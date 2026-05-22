投げては5回無失点、打っては先頭打者アーチ。ドジャースの大谷翔平（31）が日本時間21日、4月23日以来、約1カ月ぶりに「リアル二刀流」でパドレス戦に出場し、4勝目をマーク。今季8号本塁打を放つなど、勝利に貢献した。

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もっとも、投手大谷としては、今季最少の5イニングで降板。防御率は0.73と驚異的な数字ながら、規定投球回には到達できず。本人は前回登板からこの日までの1週間に関して、「あまり投げ心地が良くなく入ってきて不安がありましたが、結果的に勝てて良かった。内容的にはそこまで良くなかったのかなと思います」としたうえで、五回に球速が低下したことについては、「六回も見据えながら、最低でもあと2イニングは投げたいなっていう欲というか、そういうのが球に出ていたのかなと思います」と話した。

少しでも長いイニングを、という思いがあったわけだが、ロバーツ監督は五回限りでスパッと交代、「球数も増えていましたし、今夜はあそこまでが彼が出せる全てだったと感じた」と説明した。

これまでリアル二刀流が当たり前だった大谷の起用は今季、フロントが主導してある程度の制約を設けている。休養日しかり、投手専念での出場しかり。これには本人も一定の理解を示してはいる。

WAR（貢献度）はリーグ3位

「休みも入れながら、故障者もちょっと出ている。長いシーズンを乗り切るため、チームとしてもいろいろ考えながらやってくれている。その意見には賛同している。お互いが理解して納得して一試合一試合こなせれば、いつ休んでもいつ出ても、納得していいパフォーマンスが出る可能性が高いんじゃないかなと思う」

もっとも、こうした起用が続けば、大谷が目標に掲げるサイ・ヤング賞の獲得は難しくなる。いくら防御率0点台でシーズンを終えたとしても、その評価は規定投球回に到達しているか否かで大きく変わるだろう。

さらに、同賞獲得において重要視されるWAR（貢献度）も、大谷は21日現在、ナ・リーグ投手のファングラフスfWARランキングで3位の1.8。1位はサンチェス（フィリーズ）の2.5で、上には上がいるのが現状だ。

「フロントもロバーツ監督も、大谷がサイ・ヤング賞を目指しているのは百も承知。大谷のタイトルを優先するなら、ロバーツ監督は5回88球では降板させなかったでしょう。当然ですが、重要なのはチームの勝利。3年連続でワールドシリーズを制覇するためには、大谷に投打で年間通して働いてもらう必要がある。まして大谷は10年間の超長期契約を結んでいる。故障だけは是が非でも避けたい。どうしたって起用は慎重になります」（米特派員）

大谷が今後、投打で同時出場するのはもちろん、投手として長いイニングを投げるためには、何より健康であることが不可欠。シーズン通して投手に専念すればまだしも、サイ・ヤング賞獲得のハードルは想像以上に高そうだ。

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もっとも、大谷がどれだけ投打で異次元の活躍を見せようと、ドジャースのWS3連覇は簡単ではない。宿敵パドレスの“39億ドル”新オーナー誕生も極めて大きな障壁になるという。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】ドジャース黄金時代に暗雲のワケ では、それらについて詳しく報じている。