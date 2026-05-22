57年間新車ワンオーナー！86歳オーナーが乗り続けるダットサン“名車”「横顔が素敵なんですよ」 “激レアナンバー”におぎやはぎ感激
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、23日に放送される。今回は、こだわりを持った車のオーナーが登場する人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』を送る。
【最新番組カット】貴重ナンバーにおぎやはぎ感激！57年前のダットサン“名車”の内装
今回のテーマは、「ロケが冬ならありがたい！オーナーさんいらっ車い!!」。クーラーがなく、夏はまさに地獄」という過酷な一台や、なぜか真冬でもエンジンが絶好調な旧車、夏場の運転には、ある事情で“手袋”が欠かせないオーナー…などバラエティー豊かなエピソードを持つオーナーたちが集う。
番組のトリを飾るのは、御年86歳のレジェンドオーナー。その愛車は、一目惚れして新車で購入後、57年もの間一筋で歩んできたというダットサン『ブルーバード』。1967年に登場した3代目モデルで、直線基調なスタイルと走行性能の良さで人気となり、販売累計155万台以上と大ヒットを記録した。
矢作が「いい顔してる！」と惚れ込み、小木が「すごいな〜」と絶句。しかも超激レアな要素が2つ重なる超貴重なナンバーに、矢作は「このナンバーを欲しい人いると思う」と感激。
娘とルールを決めて愛車を楽しむも「まだまだ運転したいけど、運転する方がもたない…」とさびしそうに話すオーナー。それでも「横顔が素敵なんですよ」と話すオーナーの半世紀を超えても色褪せない「車への深い愛情」。不便さや苦悩すらも「これ以上の車はない」と笑い飛ばす、旧車乗りの真髄をみる。
【最新番組カット】貴重ナンバーにおぎやはぎ感激！57年前のダットサン“名車”の内装
今回のテーマは、「ロケが冬ならありがたい！オーナーさんいらっ車い!!」。クーラーがなく、夏はまさに地獄」という過酷な一台や、なぜか真冬でもエンジンが絶好調な旧車、夏場の運転には、ある事情で“手袋”が欠かせないオーナー…などバラエティー豊かなエピソードを持つオーナーたちが集う。
矢作が「いい顔してる！」と惚れ込み、小木が「すごいな〜」と絶句。しかも超激レアな要素が2つ重なる超貴重なナンバーに、矢作は「このナンバーを欲しい人いると思う」と感激。
娘とルールを決めて愛車を楽しむも「まだまだ運転したいけど、運転する方がもたない…」とさびしそうに話すオーナー。それでも「横顔が素敵なんですよ」と話すオーナーの半世紀を超えても色褪せない「車への深い愛情」。不便さや苦悩すらも「これ以上の車はない」と笑い飛ばす、旧車乗りの真髄をみる。