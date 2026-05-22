お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が21日深夜、TBSラジオ「JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1・00）に出演。歌手の森山良子を母に持つ妻・奈歩さんと仲を取り持った女性芸人を明かした。

番組の前日に、お笑い芸人まちゃまちゃの芸人人生30周年と50歳誕生日を兼ねて、妻・奈歩さんと3人ですし店へ行ったという。

この日のすしはまちゃまちゃの希望で、小木は「まちゃまちゃはね、あいつが何かしてほしいと言ったら、うちは断れない関係性」と説明。「というのも、俺と奈歩のキューピッドだから。まちゃまちゃがいなかったら、出会うこともないし、結婚もないし、娘もそう」と明かした。

「（奈歩さんと）結婚してなかったら、たぶん凄い女優と結婚してたと思うんだけどね、今ごろ」と冗談めかして笑いつつ「まちゃまちゃはありがたい存在。まちゃまちゃがキューピッドで、その時に一緒にいたのがハローバイバイ。その3人が結婚させてくれた。紹介してくれたのがまちゃで、ハローバイバイが“結婚を前提に付き合ってください”みたいな形をつくってくれた」と2009年に解散したお笑いコンビ「ハローバイバイ」にも感謝していた。

小木は元ミュージシャンの奈歩さんと2006年に結婚。09年1月に第1子女児が誕生した。