岡田義徳、次男“顔出し” 成長した息子2人の近影を公開「大きくなりましたね〜」「めっちゃ可愛い」 妻は田畑智子
俳優の岡田義徳（49）が21日、自身のインスタグラムを更新。次男を顔出しで公開し、成長した息子2人が仲むつまじく戯れる2ショットを投稿した。
【写真】「めっちゃ可愛い」次男“顔出し”で公開！岡田義徳＆田畑智子の成長した息子2人の近影
岡田は「兄弟仲良く。一番良い時間。#兄弟 #我が子」とつづり、長男に顔を寄せてちゃめっ気のある表情をした次男の写真と、遊具に向かい合って乗り戯れる長男と次男の2ショットを披露している。
2人のほほ笑ましい姿に、コメント欄には「久々のお兄ちゃん！大きくなってはりますね。仲良しでなによりです！」「お兄ちゃん大きくなりましたね〜」「めっちゃ可愛い」などと、成長した姿に驚く声が集まっていた。
岡田は、俳優の田畑智子（45）と約6年半の交際を経て2018年の元日に結婚。同年10月に第1子長男、21年2月に第2子次男が誕生した。
【写真】「めっちゃ可愛い」次男“顔出し”で公開！岡田義徳＆田畑智子の成長した息子2人の近影
岡田は「兄弟仲良く。一番良い時間。#兄弟 #我が子」とつづり、長男に顔を寄せてちゃめっ気のある表情をした次男の写真と、遊具に向かい合って乗り戯れる長男と次男の2ショットを披露している。
2人のほほ笑ましい姿に、コメント欄には「久々のお兄ちゃん！大きくなってはりますね。仲良しでなによりです！」「お兄ちゃん大きくなりましたね〜」「めっちゃ可愛い」などと、成長した姿に驚く声が集まっていた。
岡田は、俳優の田畑智子（45）と約6年半の交際を経て2018年の元日に結婚。同年10月に第1子長男、21年2月に第2子次男が誕生した。