村重杏奈「久しぶりのロング！」“つけ毛”ショット公開で反響「ロング懐かし恋しい」「しげしげ めっちゃかわちい」
元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈（27）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。“つけ毛”ショットを公開した。
【写真】「しげしげ めっちゃかわちい」“つけ毛”ショットを公開した村重杏奈
村重は「どうです？？？久しぶりのロング！つけ毛です！（もっとオシャレな言い方あるはず）」と投稿。続けて「懐かしいような初めてみるような！！ 最近は大人ヌーディーなスタイリングが多いのでなんだか若くて楽しかったです」とし、美容雑誌『VOCE』をPRした。
写真では“つけ毛”のロングヘアーを公開。コメント欄には「ロング懐かし恋しい」「しげしげ めっちゃかわちい」などの反響が寄せられている。
【写真】「しげしげ めっちゃかわちい」“つけ毛”ショットを公開した村重杏奈
村重は「どうです？？？久しぶりのロング！つけ毛です！（もっとオシャレな言い方あるはず）」と投稿。続けて「懐かしいような初めてみるような！！ 最近は大人ヌーディーなスタイリングが多いのでなんだか若くて楽しかったです」とし、美容雑誌『VOCE』をPRした。
写真では“つけ毛”のロングヘアーを公開。コメント欄には「ロング懐かし恋しい」「しげしげ めっちゃかわちい」などの反響が寄せられている。