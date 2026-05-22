犬の鳴き声でわかる心理5つ

1.喜びや楽しさ

犬が吠えていると「怖い」と思われてしまいがちですが、実はポジティブな気持ちで吠えることも少なくありません。

少し高めの声で「わんわん！」「わん！！」と鳴いているとき、目をキラキラ輝かせていたりシッポを大きくぶんぶんと振っていたりする場合は喜びや楽しさを表現しているのでしょう。

飼い主さんが帰ってきて出迎えたときや散歩で仲良しの犬と会ったときなどに、こうした様子が見られることがあります。

「うれしい！」「楽しい♪」という気持ちで鳴いているときは、相手に気持ちを伝えたいというよりも興奮状態になってつい声が出てしまうことが多いでしょう。

2.不安や寂しさ

犬が「ク～ン」「キュンキュン」と鼻を鳴らすような鳴き方をしているときは、寂しさや不安を感じている可能性があります。

子犬が母犬を呼ぶときなどに出す鳴き声だといわれることもあるように、心細いときや仲間を探しているときなどにもこうした鳴き方をします。

迎え入れたばかりの子犬や留守番に慣れていない犬などに多く見られますが、それ以外にも飼い主さんに甘えたい犬がこのように鳴くこともあります。

3.注目を集めたい

飼い主さんがそばにいることがわかっていて鳴いたり、親しい人に向かって吠えたりしている場合、犬は自分に注目して欲しいと思っていることがあります。

飼い主さんにかまって欲しいときをはじめ、散歩やご飯などを要求するときに、鳴き声で飼い主さんに伝えようとします。

鳴き方は様々で、飼い主さんの気を引ける鳴き方や吠え方を学習していることも珍しくありません。

鳴き声に対して飼い主さんが「どうしたの？」と声をかけてくれたり視線を送ってくれたりしたことを覚えていて、伝えたいことがあるときに同じような鳴き方をするのです。

犬の意思がわかる大切なコミュニケーションのひとつですが、こうしたやりとりが続くと「要求吠え」という形の問題行動につながってしまうこともあるので注意しましょう。

4.警告や攻撃の意思

犬が体にぐっと力を入れて「わんわんわん！！」と激しく吠えているときは、目線の先にいる相手に対して警告や攻撃の意思を伝えようとしていることがあります。

多くの犬は何か怖いことや嫌なことがあったときも、攻撃行動をする前に「こっちに来るな」「警告を聞けないなら攻撃するぞ！」という形で警告をします。

対峙している相手から視線をそらさずに見つめたまま吠え続けていたり、ピンと立てた尻尾を小刻みに震わせながら唸ったりしているときは、攻撃的な意思が強いため注意が必要です。

そのままにしておくと本当に攻撃してしまう可能性もあるので、可能であれば対峙している相手が見えない場所に連れていきクールダウンさせましょう。

5.痛みを感じている

犬があまり体を動かさずに「キュンキュン」「クーン」という鳴き声を上げているときは、体に痛みを感じていることも考えられます。

犬はけがや病気で体に違和感を感じていても、自分ではどうすることもできないため、ただ安静にして痛みが去るのを待ちます。

寝ているときにこのように鳴いていて、散歩やおやつなど普段は喜ぶことへの反応が鈍かったり、食欲不振などの様子も見られたりする場合は、体に異常が起きていないかよく観察してください。

同じような状態が続くようであれば、一度動物病院を受診することをおすすめします。

犬の鳴き声で気持ちを理解する方法

犬の鳴き声からは様々な心理がわかると考えられていますが、声だけでそのすべてを判断するのはむずかしいと思います。

同じような声でも全く異なる感情をかかえていることもあるので、慎重に読み取ってあげることが大切です。

そのためには、鳴いているときの状況はもちろん、犬の表情や姿勢、動きなどを総合的に見てあげましょう。

特に尻尾の位置や動き、体勢、目線に注目してみてください。

威勢よく強気に吠えているように見えても、後ずさりしているのであれば不安や恐怖が隠れている場合があります。また、激しく吠えているときも尻尾をぶんぶん振っていれば、喜んでいることが考えられます。

このように、犬の鳴き声から気持ちを理解したいときは、声とあわせて全体を見るようにしましょう。

まとめ

犬にとって鳴き声は大切なコミュニケーション方法のひとつです。

声を使って何かを伝えようとしたり、感情を表現したりする犬はたくさんいます。

鳴き声から感情を読み取ることを意識して、ぜひ愛犬とのコミュニケーションに役立ててくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)