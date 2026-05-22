アソビシステムが、VOLVE CREATIVE（VOLVE）の株式の取得を通じて、同社との資本業務提携を実施した。

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VOLVEは、音楽を起点としたIP創出に取り組むクリエイティブカンパニー。リアルとバーチャルの両軸で、アーティスト、クリエイター、プロジェクト、コミュニティなどを企画／制作し、日本発のカルチャーIPとしてグローバルに展開していくことを目指している。

本提携により、VOLVEが持つ音楽制作／音楽IP企画／サブカルチャーへの深い理解と、アソビシステムが培ってきたアーティストプロデュースやカルチャー発信のノウハウを掛け合わせ、リアルとバーチャルを横断しながらグローバルに挑戦する音楽プレイヤーを増やし、日本のカルチャーに基づくコンテンツの創出を強化するとしている。

【代表コメント】

・アソビシステム株式会社 代表取締役 中川 悠介

VOLVE CREATIVEの常に音楽の新しい可能性に挑戦し続ける姿勢にいつも刺激を受けています。今回の提携を通じて、両社がそれぞれ培ってきた経験やネットワークを活かし、新たな才能やコンテンツが世界へ広がっていく機会をともにつくってまいります。

・株式会社VOLVE CREATIVE 代表取締役 CEO 外園 栄太

VOLVEは、日本の様々な音楽シーンやサブカルチャーの中で育まれてきた感性や文脈を大切にしながら、音楽を起点としたIPを生み出し、世界へ届けることを目指しています。今回、日本発カルチャーのグローバル展開を推進しているアソビシステム株式会社と業務提携に至ったことを、大変心強く感じています。VOLVEが持つ音楽制作・IP構築力、そして多様な音楽シーンに根ざした才能とのネットワークに、アソビシステムが持つカルチャープロデュース力を掛け合わせることで、リアルとバーチャルの両軸で新しい日本発コンテンツを育てていきたいと考えています。グローバルに挑戦する音楽プレイヤーを増やし、日本のカルチャーに基づく音楽IPを国内外のファンへ届けられるよう、両社で取り組んでまいります。

（文＝リアルサウンド編集部）