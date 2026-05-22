歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。『豊臣兄弟！』第19回のタイトルは「過去からの刺客」。羽柴秀吉（演：池松壮亮）が柴田勝家（演：山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるも、作戦を巡って勝家と対立。戦線を離れて戻ってくるという場面が描かれていました。いわゆる「手取川の戦い」ですが、なぜ上杉軍と織田軍がぶつかっていたのか？本記事では、その流れを分かりやすく整理・解説します。（かしまし歴史チャンネル／川合章子）

上杉謙信vs織田信長〜七尾城攻防戦から始まる対立

手取川の戦いの発端は、上杉謙信による能登侵攻にありました。天正4年（1576）、上杉謙信は、畠山氏の居城・七尾城を攻め、北陸支配を強化しようとしました。

当時の七尾城は、当主の畠山義隆が家臣によって殺され、幼い当主の春王丸が立てられて、実権は重臣の長続連（ちょう・つぐつら）らが握っているという不安定な状況でした。上杉謙信は、この隙を突いて攻撃を仕掛けたのですが、堅城・七尾城はすぐには落ちませんでした。

しかし、七尾城内には排泄設備が不足しており、籠城によって急激に増えた人々の排泄物があちこちに溢れ、城内は不衛生になり疫病が蔓延。ついには、当主の春王丸までもが命を落とし、家中の結束は崩壊してしまいます。

やがて親上杉派の遊佐続光らが上杉方に内応し、天正5年（1577）9月、七尾城は落城してしまいました。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）