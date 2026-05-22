持つだけで洗練度アップ！上質な素材と洗練されたデザインで、大人の品格を演出する【ブルガリ】二つ折り財布がAmazonでゲットできる！毎日使うものだからこそ上質を！
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高級感あふれる仕上がり！シンプルながら存在感のあるデザインで、ビジネスにもプライベートにも使える【ブルガリ】二つ折り財布がAmazonで好評販売中！
シンプルなデザインと使い勝手の良さで幅広い年代から支持されている、BVLGARI(ブルガリ)の二つ折り財布。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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大人気の『ブルガリ・ブルガリ・マン』シリーズで、刻印されたブランドロゴが目を惹くデザイン。
4ヶ所のカード入れ部分とポケット付きで、使い勝手が抜群。
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高級感漂うカーフレザー素材で、末永く使用いただける逸品だ。シンプルなデザインで年齢を問わない。
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