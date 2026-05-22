「流石に可愛すぎる」中条あやみ、美人俳優との“デート気分”ショット公開「美人すぎて」「最強姉妹」
俳優でモデルの中条あやみさんは5月21日、自身のInstagramを更新。俳優の井川遥さんとのプライベートショットを披露しました。
【写真】中条あやみ＆井川遥の“デート気分”ショット
また、「5話では田鎖さんを置いて詩織は晴子さんとご飯に行くのですが、本当に井川さんがご飯に一緒に行ってくださる日が来るなんて」と、ドラマのストーリーと現実が重なった喜びもつづっています。
ファンからは、「最強姉妹ですね」「お二人とも美人すぎて」「同じポーズとってるの可愛い」「お2人とも眩しいー 綺麗すぎる」「楽しそうですね」「流石に可愛すぎる」「ほんとに楽しそうな笑顔」「茶目っ気たっぷりのおふたりがきゃわ」「最強の二人」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】中条あやみ＆井川遥の“デート気分”ショット
「茶目っ気たっぷりのおふたりがきゃわ」中条さんは「ウキウキるんるんデート気分な私でした」とつづり、3枚の写真を投稿。ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）で共演している井川さんとの食事会の様子です。1枚目は満面の笑みのツーショット、2枚目は2人で頰に手を当てたおちゃめなポーズを取っています。普段からの仲の良さが伝わってくる雰囲気です。
ファンからは、「最強姉妹ですね」「お二人とも美人すぎて」「同じポーズとってるの可愛い」「お2人とも眩しいー 綺麗すぎる」「楽しそうですね」「流石に可愛すぎる」「ほんとに楽しそうな笑顔」「茶目っ気たっぷりのおふたりがきゃわ」「最強の二人」と、絶賛の声が集まりました。
同ドラマの撮影オフショットも披露4月17日には「いよいよこの後 10時から田鎖ブラザーズ第一話！ 初回15分拡大でお送りします」と、ドラマの撮影オフショットを公開していた中条さん。コメントでは、「この日を待ってた！！」「たのしみすぎる」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)