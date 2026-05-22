俳優でモデルの中条あやみさんは5月21日、自身のInstagramを更新。俳優の井川遥さんとのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中条あやみさん公式Instagramより）

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俳優でモデルの中条あやみさんは5月21日、自身のInstagramを更新。俳優の井川遥さんとのプライベートショットを披露しました。

【写真】中条あやみ＆井川遥の“デート気分”ショット

「茶目っ気たっぷりのおふたりがきゃわ」

中条さんは「ウキウキるんるんデート気分な私でした」とつづり、3枚の写真を投稿。ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）で共演している井川さんとの食事会の様子です。1枚目は満面の笑みのツーショット、2枚目は2人で頰に手を当てたおちゃめなポーズを取っています。普段からの仲の良さが伝わってくる雰囲気です。

また、「5話では田鎖さんを置いて詩織は晴子さんとご飯に行くのですが、本当に井川さんがご飯に一緒に行ってくださる日が来るなんて」と、ドラマのストーリーと現実が重なった喜びもつづっています。

ファンからは、「最強姉妹ですね」「お二人とも美人すぎて」「同じポーズとってるの可愛い」「お2人とも眩しいー　綺麗すぎる」「楽しそうですね」「流石に可愛すぎる」「ほんとに楽しそうな笑顔」「茶目っ気たっぷりのおふたりがきゃわ」「最強の二人」と、絶賛の声が集まりました。

同ドラマの撮影オフショットも披露

4月17日には「いよいよこの後　10時から田鎖ブラザーズ第一話！　初回15分拡大でお送りします」と、ドラマの撮影オフショットを公開していた中条さん。コメントでは、「この日を待ってた！！」「たのしみすぎる」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)