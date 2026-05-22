千葉県の住みここち（自治体）ランキング！ 2位は「印西市」、では1位は？【2026年最新】
大東建託は、千葉県居住の20歳以上の男女、2022〜2026年合計4万1578人を対象に「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜千葉県版＞」に関するアンケートを実施しました。
今回は、その中の「住みここち（自治体）ランキング」の結果を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
千葉ニュータウンを中心に発展した街で、大型商業施設が並ぶ便利な都市空間と豊かな自然が調和しているのが特徴です。桜のシーズンには、市の天然記念物に指定されている「吉高の大桜」も楽しめます。
地盤が強固で地震などの災害に強い安心感や、計画的に整備された広い道路などの住みやすさが評価されています。
東京ディズニーリゾートがある街として有名で、計画的に開発された美しい街並みと充実した生活インフラが魅力です。都心への交通利便性がとても高く、唯一ランキング偏差値70台という極めて高い支持を得て圧倒的な満足度を誇っています。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、その中の「住みここち（自治体）ランキング」の結果を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：印西市2位は、6年連続で印西（いんざい）市がランクインしました。
千葉ニュータウンを中心に発展した街で、大型商業施設が並ぶ便利な都市空間と豊かな自然が調和しているのが特徴です。桜のシーズンには、市の天然記念物に指定されている「吉高の大桜」も楽しめます。
1位：浦安市1位は、6年連続でトップに輝いた浦安市でした。
東京ディズニーリゾートがある街として有名で、計画的に開発された美しい街並みと充実した生活インフラが魅力です。都心への交通利便性がとても高く、唯一ランキング偏差値70台という極めて高い支持を得て圧倒的な満足度を誇っています。
(文:All About ニュース編集部)