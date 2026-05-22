「ギルティ炭酸 NOPE」が発売1週間で2000万本突破し、サントリー炭酸飲料で令和史上最速を更新したと大きな話題に。ギルティな味は外食産業にも派生しているようで…？

【写真】「食べきれる？」はなまるうどんから発売された“爆担々”

かつや、はなまる「ギルティ飯（背徳グルメ）」の波

バーガーキングでは5月1日〜28日までの期間限定でビーフ5枚にチェダーチーズ8枚を重ねた“横綱級”の超大型チーズバーガー 『二代目ベビーボディーバーガー』を発売。

かつやは5月8日からオムレツにカレーソース、ハンバーグ、海老フライ、から揚げ、チキンカツ、赤ウィンナーをのせた「揚げオムカレー」を販売開始。

はなまるうどんは5月13日から総重量約1kg、肉（はなまる唐揚げ・豚肉・肉味噌）総重量だけで約340gという圧倒的なボリュームの「爆担々」を売り出した。

いすれの商品も期間限定で、「ギルティ飯（背徳グルメ）」の流行が来ている？

「世界では戦争が起きたり、日本でも所得が上がらない一方で物価は上がり、不安を感じる時代。世の中が非常に不安定でストレスを感じる人が多いはず。明るいニュースは食かスポーツぐらい。誰もが参加できて共感を生むものが食だと思います」

と話すのは食文化研究家のスギ アカツキさん。

お手頃な値段で楽しめる身近さ

「食で特に話題になりやすいのがギルティ飯。日々ストレスにさらされている消費者も気軽に自分の心と身体を緩められて、お手頃な値段で楽しめる身近さも。SNSの発信で共感も得られやすいです。

いろんなお店でギルティ飯が出ているのは、どこもちゃんと美味しいから。ただ高カロリーで美味しくなかったら、続かないはず。ちゃんと美味しいという安心感がありつつ、羽目を外せる、そんな楽しさがギルティ飯にはあります」(スギさん、以下同)

高カロリーなギルティ飯を食べるのは男性が多いのだろうか。

「男性だけだったら、市場って育たないと思っていて。親子や夫婦でシェアしたり、テイクアウトで2回に分けて食べたりして意外と女性も食べているのでは。普段はヘルシー志向の人もたまにはギルティ飯を食べていて、どちらも楽しむという人が多いのではないかなと思います」

不安定な世の中で手軽にストレス発散ができるのがギルティ飯のよう。頻度を考えながら、たまのご褒美に楽しむのもあり！