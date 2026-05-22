アイスダンスでオリンピックを目指すことを発表した本田真凜選手と宇野昌磨選手(写真：松尾/アフロスポーツ)

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フィギュアスケートの宇野昌磨選手と、本田真凜選手は22日、自身のインスタグラムを更新。アイスダンスチームを結成し、新シーズンから競技に挑戦することを発表しました。

2人は連名で「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告。「2024年10月。この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました」と明かしました。

さらに、「日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」と現在の思いをつづり、「難しさも、喜びも、これまでの競技生活を通して様々な感情を経験してきました。二人だからこそ、分かち合える想いを胸に、自分達が納得できる日々を積み重ねていきます」とコメントしました。

最後は「応援してくださる皆さまと、この挑戦の中で出会うたくさんの景色を共有できたら嬉しいです。これからの“しょまりん”を、どうぞよろしくお願いいたします。Game on.」と締めくくり、新たな挑戦への決意を示しました。