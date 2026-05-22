フィギュアスケートの宇野昌磨選手と、本田真凜選手は22日、自身のインスタグラムを更新。アイスダンスチームを結成し、新シーズンから競技に挑戦することを発表しました。

2人は連名で「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告。「2024年10月。この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました」と明かしました。

さらに、「日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」と現在の思いをつづり、「難しさも、喜びも、これまでの競技生活を通して様々な感情を経験してきました。二人だからこそ、分かち合える想いを胸に、自分達が納得できる日々を積み重ねていきます」とコメントしました。

最後は「応援してくださる皆さまと、この挑戦の中で出会うたくさんの景色を共有できたら嬉しいです。これからの“しょまりん”を、どうぞよろしくお願いいたします。Game on.」と締めくくり、新たな挑戦への決意を示しました。