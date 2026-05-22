タレントの鈴木紗理奈（48）が、21日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜 後10・00）に出演。表現者としての心境を語った。

同番組では、デザイン業に従事する28歳女性リスナーの悩みをピックアップ。孤独な環境で良い作品が生まれるものの、幸せそうな周囲を見ると落ち込むという相談者に、鈴木は「たぶん、タレントとか芸能人って不幸じゃないとダメなのよ」と持論を伝えた。

「というのは、安定したりすると心が揺れない」といい、「お芝居にしてもタレント業で何かをしゃべるにしても、“過去のあの時の思い”が乗っかってくる」ため、感情が加わり説得力が増すと力説した。

また女優やレゲエ歌手としても活動する鈴木は「あんまり感情が動かないのは、表現者として“これをしたい”っていうのがなくなる」と告白。「息子が生まれてから、私、歌を作られへんなった」と打ち明けた。

その理由として「言いたいことがない。だって幸せやもん」と鈴木。以前は量産できた曲が書けなくなったといい、「それで歌手業のほうを休止してるねんけど、最近やっと“作りたいかも…”って」と心境の変化が。

そして「今仕事をやりすぎてて、私生活は恋愛とかもいろいろあって1人で生きてて、それこそ“孤独のガソリン”が注ぎ込まれてて」と相談者のラジオネームにちなみながら、「表現したくて仕方がないんやと思う」と語っていた。