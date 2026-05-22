M！LK佐野勇斗（28）が、21日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜午後7時54分）の人気コーナー「ゴチになります」に出演。俳優賀来賢人に“未読スルー”されていることを明かした。

この日は、ドラマでの共演をきっかけに「お兄ちゃん」と慕う賀来がゲスト出演。佐野は賀来に対し「ずっと気になってることがあって」と切り出すと、「ドラマが終わった時にすごいお世話になったので、個人宛に『本当にありがとうございました。すごく楽しかったです』って送ったんです。皆さんから長文のお返しをいただいて」と共演陣にお礼のメッセージを送ったことを振り返った。

しかし「賀来さんからは5年たった今でも既読が付いてないんですけど」と“未読スルー”状態であることを明かし、賀来に「僕のことブロックされてます？」と投げかけた。

心当たりがない様子の賀来が「いや…送ってないんじゃないですか？」と返すと、佐野は「僕もそう思ったんです。さっき見たんです。2021年9月に送ってます」と主張。賀来は「ああその時か。その時多分、携帯がいろいろあった」とけむに巻きつつ、「違うんです。僕LINEってちょっと使い方あんまり分かんなくて。本当に気付かなかっただけかもしれない。ちょっと見てみます」と申し訳なさそうにして笑いを誘った。