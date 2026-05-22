京都府の京都みやこめっせにて5月22日から5月24日にかけて開催されるイベント「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」にて、集英社ゲームズがブース出展をしている。

集英社ゲームズブースでは、5月28日に発売を予定しているノベルアドベンチャー「シュレディンガーズ・コール」を試遊可能。世界初公開となる第3章をプレイできる。

同ブースではノベルティも配布中。「シュレディンガーズ・コール」を試遊し、マイニンテンドーストアほしいものリスト、またはSteamウィッシュリストに登録することで、「ハムレットと一緒！カチューシャ」が貰えるので、立ち寄った際はぜひゲットしていただきたい。

試遊のほか、ゲームの世界観溢れる展示も見どころ。ゲームに入り込んだかのような巨大なパネルなどの展示がお出迎えしてくれる。

ブースで試遊をすると黒猫「ハムレット」のカチューシャがもらえる

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