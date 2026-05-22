「家賃収入が月10万円あれば安心」と聞きました。実際はローンや管理費を引くと、手元にはどれくらい残るものなのでしょうか？

家賃収入10万円がそのまま利益になるわけではない

不動産投資では、家賃収入がそのまま利益になるわけではありません。毎月10万円の家賃収入があっても、そこからローン返済や管理費などを支払う必要があります。そのため、実際の「手残り」は想像より少なくなることがあります。

特にローンを利用して物件を購入した場合、毎月の返済額は大きな負担になります。金利や借入期間によって異なりますが、毎月数万円以上返済している人も少なくありません。また、マンション投資では、管理費や修繕積立金が毎月発生します。区分マンションなら、毎月1万～2万円程度かかるケースもあります。

さらに、不動産会社へ管理を委託している場合は、家賃の数％程度を管理委託料として支払う必要があります。つまり、「家賃10万円」という数字だけを見ると魅力的に感じますが、実際にはさまざまな支出が差し引かれます。



ローンや管理費を引くと手元に残る金額は減る

家賃収入10万円の物件をローンで購入した場合を考えてみましょう。仮に、ローン返済が月6万円、管理費と修繕積立金が1万5000円、管理委託料が5000円かかるとします。この時点で、手元に残るのは約2万円です。

さらに、固定資産税や火災保険料も必要です。これらは毎月ではなく年単位で支払うことが多いですが、実質的には毎月の負担として考える必要があります。また、入居者が退去した際には、原状回復費用も発生します。壁紙交換やクリーニング費用だけでも数万円から十数万円かかる場合があります。

つまり、「毎月10万円入るから生活が楽になる」と単純にはいえません。特にローン返済中は、手残りがかなり少ないケースもあります。そのため、不動産投資では「家賃収入」ではなく、「最終的にいくら残るか」を見ることが重要です。



空室や修繕費で赤字になるケースもある

不動産投資には、空室リスクもあります。入居者が退去して数ヶ月空室になると、その間は家賃収入がゼロになります。しかし、ローン返済や管理費は続きます。また、築年数が古くなると、修繕費が増える傾向があります。エアコン故障や給湯器交換など、突然大きな出費が発生することもあります。

特に一棟物件では、屋根修理や外壁工事などで数百万円単位の費用が必要になるケースもあります。そのため、不動産投資は「毎月安定して儲かる」とは限りません。収入がある月もあれば、大きな支出が発生する月もあります。

最近は、不動産価格や金利の上昇も話題になっています。想定より利益が出にくくなる可能性もあるため、余裕を持った資金計画が重要です。



不動産投資は「手残り」で判断することが大切

家賃収入10万円という数字は魅力的に見えます。しかし、実際にはローン返済や管理費、税金などがかかるため、すべてが自由に使えるお金ではありません。特にローン返済中は、手元に残る金額が数万円程度になるケースもあります。また、空室や修繕費によって赤字になる可能性もあります。

そのため、不動産投資を考える際は、「家賃収入」ではなく、「経費を引いた後にいくら残るのか」を確認することが重要です。購入前には、管理費や修繕費、税金、空室率まで含めてシミュレーションしておくと安心です。表面的な数字だけで判断せず、長期的な収支を考えながら、無理のない投資を目指しましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー