● ヤンキース 0−2 ブルージェイズ ○

＜現地時間5月18日 ヤンキー・スタジアム＞

トロント・ブルージェイズが同地区4連戦の最終戦に完封勝利。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場したが、3試合連続ノーヒットに終わった。

ブルージェイズは初回、2番ブラディミール・ゲレロJr.が四球と盗塁でチャンスを作り、3番ドールトン・バーショーの適時二塁打で幸先良く1点を先制。岡本はなおも一死二塁で第1打席を迎えたが、先発左腕ロドンに対して空振り三振を喫した。

それでも岡本は6回裏の守備で貢献。二死一、二塁のピンチで5番ゴールドシュミットが放った三塁線のゴロを逆シングルで掴むと、一塁へ素早くワンバウンド送球。抜ければ同点という当たりをアウトとし、リードを守った。

ブルペンデーに臨んだ投手陣は1番手の左腕メイソン・フルハーティが2回一死までアウト4つを全て三振で挙げる好スタート。2番手左腕アダム・マッコ、3番手右腕スペンサー・マイルズと両新人が続き、マイルズは今季最長の4回1/3を無失点で投げ抜いた。

8回裏からタイラー・ロジャースが繋ぎ、9回裏を三者凡退で締めたジェフ・ホフマンが4月20日以来の今季4セーブ目。地区2位ヤンキースとの4連戦を2勝2敗のタイで終えた。

岡本は4打数無安打、2三振に終わり、カード初戦の第1打席で安打を放ってから15打席連続ノーヒット。今季成績は打率.218、10本塁打、OPS.715となっている。