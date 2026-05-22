国連WFP協会、横浜で19回目のチャリティウォーク / 約4700人が参加、ファミマからは約300人

国際連合世界食糧計画WFP協会(横浜市、安藤宏基会長＝日清食品ホールディングス社長･CEO)は10日、チャリティイベント「WFPウォーク･ザ･ワールド2026横浜」を開催した。企業および個人として約4700人が参加し、横浜みなとみらい地区約7kmのコースを巡った。

このチャリティイベントは、途上国の子どもたちの飢餓をなくすことを目的に2005年に開始した。今回で19回目の開催となる。これまで約7万7000人が参加し、約6600万円の寄付を集めたという。

開会式には安藤会長、山中竹春横浜市長のほか、横浜にゆかりのあるゲストとして横浜DeNAベイスターズ前監督の三浦大輔氏が登壇し、イベントを盛り上げた。

安藤会長は「勉強することがその国の発展の大きな力になる。学校給食支援は飢餓に苦しむ子どもたちを支えるだけでなく、社会の発展を支える重要なファクターだ」と取り組みの意義を訴えた。

ファミリーマートからは今回、約300人が参加し、横浜みなとみらい地区を巡った。参加した社員に、小谷建夫社長は「世界の子どもたちの飢えをしのぎ、そして夢と希望を届けられるよう、このイベントを通じて皆さんと取り組みたい」とコメントした。

「WFPウォーク･ザ･ワールド」イベントは横浜のほか、大阪(5月31日、万博記念公園)と名古屋(6月7日、鶴舞公園)でも実施する。