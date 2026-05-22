【夏季限定】レモンの酸味を楽しむ「メレンゲレモンパイ」発売、オンライン限定のミニ保冷バッグ入りセットも【紀ノ国屋】

紀ノ国屋では、夏季限定商品 自家製「メレンゲレモンパイ」(税込399円)を各店で販売している。

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◆紀ノ国屋 メレンゲレモンパイ

販売価格:399円(税込)

販売店舗:紀ノ国屋各店(一部店舗を除く)

販売期間:5月〜8月 夏季限定商品

ふんわりと軽い口どけのイタリアンメレンゲに、爽やかな酸味のレモンクリーム、やさしい甘さのホイップクリーム、パイ生地の4層仕立て。レモンの酸味とクリームのコクが調和した、暑い季節にも食べやすい味わい。

今年は、パイ層を従来の練りパイ生地から、人気の焼菓子「リュネット」に変更した。リュネットならではの香ばしさが加わることで、これまで以上に風味豊かな仕上がりになっている。

〈公式オンラインストア限定セットも販売〉

◆紀ノ国屋 メレンゲレモンパイ&ミルクレープセット【冷凍】

販売価格:2,600円(税込)

配送方法:冷凍便

販売店舗:公式オンラインストア

販売開始日:2026年5月25日以降

紀ノ国屋公式オンラインストア限定で、「メレンゲレモンパイ」と「ミルクレープ」を、ミニ保冷バッグに入れたセット商品。ミニ保冷バッグは、ベージュ、グレーの2色から選べる。

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