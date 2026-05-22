【DXミッドナイトシャドウカプセム】 6月6日 発売予定 価格：4,180円

バンダイは、なりきり玩具「DXミッドナイトシャドウカプセム」を6月6日に発売する。価格は4,180円。5月29日より予約受付を開始する。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」に登場する仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウへの変身に使用する「ミッドナイトシャドウカプセム」をなりきり玩具で再現したもの。

ギアを回してパワーをチャージし、カプセムを2つに分離。別売りの「変身ベルト DXノクスドライバー」にセットして360度回転させると、カプセムがゼンマイギミックで自動回転。変身音が発動し、仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウへのなりきり遊びが楽しめる。

また、ソフビ人形「ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウ」も同日発売。価格は1,100円。

DXミッドナイトシャドウカプセム

6月6日 発売予定

価格：4,180円

ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウ

6月6日 発売予定

価格：1,100円

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