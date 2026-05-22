仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウに変身！ 「DXミッドナイトシャドウカプセム」が6月6日に発売
【DXミッドナイトシャドウカプセム】 6月6日 発売予定 価格：4,180円
6月6日 発売予定
6月6日 発売予定
バンダイは、なりきり玩具「DXミッドナイトシャドウカプセム」を6月6日に発売する。価格は4,180円。5月29日より予約受付を開始する。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」に登場する仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウへの変身に使用する「ミッドナイトシャドウカプセム」をなりきり玩具で再現したもの。
ギアを回してパワーをチャージし、カプセムを2つに分離。別売りの「変身ベルト DXノクスドライバー」にセットして360度回転させると、カプセムがゼンマイギミックで自動回転。変身音が発動し、仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウへのなりきり遊びが楽しめる。
また、ソフビ人形「ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウ」も同日発売。価格は1,100円。
DXミッドナイトシャドウカプセム
6月6日 発売予定
価格：4,180円
ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウ
6月6日 発売予定
価格：1,100円
◢◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣◥◣- 仮面ライダーおもちゃウェブ公式 (@bandai_ridertoy) May 22, 2026
「仮面ライダーノクス」の新フォーム解禁
カプセムが分離❗合体❗超回転‼️
◥◣＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢◤
仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウの姿が解禁📣
ギアを回してパワーをチャージ⚡
カプセムを2つに分離し、「変身ベルト… pic.twitter.com/QEXKuMdz5m
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映