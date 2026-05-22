【「イレイナ DX Ver.」（2次再販）】 5月22日11時～受注開始 12月 出荷予定 価格：26,400円 対象年齢：15歳以上

ベルファインは、フィギュア「イレイナ DX Ver.」の再販売（2次）を実施する。価格は26,400円。5月22日11時より受注開始となる。商品は12月に出荷予定。

本商品は、TVアニメ「魔女の旅々」より、原作5巻の表紙イラストをモチーフとした主人公「イレイナ」を全高約290mmの1/7スケールで再現したフィギュア。黒のローブと三角帽子を纏い、ドーナツを買い食いする、かわいいイレイナが再現されている。

本フィギュアでは、躍動感のあるポーズや髪の造形はもちろん、魔女の証であるブローチ、ホウキ、カバン、マフラーなど小物の造形や彩色にもこだわり製作されており、帽子も脱着可能となっている。DX Ver.では、表紙イラストに描かれている背景を忠実に再現したビネット式台座が付属する豪華版となっている。

【「イレイナ DX Ver.」（2次再販）】

JANコード：4573629960384

作品名：TVアニメ「魔女の旅々」

スケール：1/7

サイズ：全高約290mm

商品形態：PVC製塗装済完成品

材質：PVC、ABS

原型製作：one

彩色製作：星名詠美

（敬称略）

※本製品は今回の再生産に伴い、品番、JANコード、価格が変更となっております。なおDX Ver.のみの2次再販となります。

(C)白石定規・SBクリエイティブ／魔女の旅々製作委員会