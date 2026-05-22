タレントの出川哲朗が２２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。

番組では、出川が大ファンのプロ野球「ヤクルト」を特集。下馬評を覆す快進撃の秘密に迫った。

東京音頭に乗ってユニホーム姿で登場した出川は、ヤクルトファン歴４９年で球団の公式ファンクラブ「名誉会員第１号」。番組では、出川が現役時代の池山隆寛監督をインタビューする映像を流した。

現在、セ・リーグ首位のヤクルトの池山監督の起用法、選手への心配りなど出川が熱く紹介。スタジオは、「ヤクルト大好き芸人」出川がチームへの愛情を語り尽くす同局系「アメトーーク！」のような様相となった。

あふれるヤクルト愛と池山監督への思いを語り尽くした出川は「僕は宣言します！ヤクルトスワローズ、間違いなく今年、優勝します！」と宣言した。

そして「もし優勝できなかったら長嶋一茂さんと玉川さんがこのモーニングショーを降板します！」と勝手に公約すると金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂とコメンテーターの元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「なんでこっちなの！」「なんで俺が！」と猛抗議しスタジオは爆笑に包まれた。これに出川は「俺が責任持つから。絶対大丈夫！優勝するから」と返し、スタジオは和やかなムードに包まれていた。