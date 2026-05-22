あいのり･桃、目元比較ショット＆裸眼コンプレックス明かす
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が20日、オフィシャルブログを更新。最近の"目元事情"を赤裸々に明かし、まつ毛エクステとカラコン装着による“激変ショット”を公開してファンから反響を呼んでいる。
この日、「桃クロよっこで韓国！可愛くて、羨ましい。」と題してブログを更新した桃は、「今回の韓国はよっこ&クロちゃんと３人で」と報告。空港や機内で撮影した同番組の元メンバーであるクロとよっことの仲良し３ショットを公開。
「最後に３人で一緒に旅したのがドバイだったから…」「２人は買ってなかったから食べさせたくて」とつづり、持参した「VIVEL」のドバイチョコについて「本当、激うま！！！」と大興奮。
続けて、桃は「飛行機にのるとめちゃくちゃ目が乾燥するから、カラコン入れるのは飛行機降りてから」と説明し、裸眼ショットを公開。「２人は裸眼なのに、可愛いくて、いいなぁ。 本当に、小さいよね。あと、歳とって白目が濁ってきた…笑」と率直な悩みも打ち明けた。
さらに「でも、まつ毛は昨日つけたてで元気！！！」とつづり、まつ毛エクステ前後の比較写真も。「これが、こうなるからね！！」「本当まつ毛ひとつで雰囲気変わるのすごい！！」とぱっちりとした目元に変化した様子を披露。
その後、韓国到着後にカラコンを装着した姿も公開し「やっぱ全然違うよねーーーー」とコメント。ナチュラルな裸眼姿から華やかな目元へと変化したビフォーアフターショットとなっている。
最後には、韓国スキンケアブランド「SAM'U（サミュ）」とのコラボ商品について、「リアルタイムランキングで１位になりました」と報告。「コメント読んでたらリピーターも多くて 本当に嬉しい！！！」と感謝をつづり、「ポップアップストア、楽しみ」と期待を寄せている。
この投稿にファンからは「裸眼の桃ちゃん かわいいよ」「カラコンの桃ちゃんも裸眼の桃ちゃんもどっちも好き」「みんなそれぞれ違ってカワイイ」「三人三様に可愛くて素敵」「可愛いんだから自信持って〜」「お顔が可愛いから何でもOK」「一番可愛いし優しさが溢れてますよ〜」や「やっぱり桃ちゃん効果は凄い」などの声が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年に マッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる2022年５月５日に第２子次男が誕生。 現在２児のママで育児奮闘中。
この日、「桃クロよっこで韓国！可愛くて、羨ましい。」と題してブログを更新した桃は、「今回の韓国はよっこ&クロちゃんと３人で」と報告。空港や機内で撮影した同番組の元メンバーであるクロとよっことの仲良し３ショットを公開。
続けて、桃は「飛行機にのるとめちゃくちゃ目が乾燥するから、カラコン入れるのは飛行機降りてから」と説明し、裸眼ショットを公開。「２人は裸眼なのに、可愛いくて、いいなぁ。 本当に、小さいよね。あと、歳とって白目が濁ってきた…笑」と率直な悩みも打ち明けた。
さらに「でも、まつ毛は昨日つけたてで元気！！！」とつづり、まつ毛エクステ前後の比較写真も。「これが、こうなるからね！！」「本当まつ毛ひとつで雰囲気変わるのすごい！！」とぱっちりとした目元に変化した様子を披露。
その後、韓国到着後にカラコンを装着した姿も公開し「やっぱ全然違うよねーーーー」とコメント。ナチュラルな裸眼姿から華やかな目元へと変化したビフォーアフターショットとなっている。
最後には、韓国スキンケアブランド「SAM'U（サミュ）」とのコラボ商品について、「リアルタイムランキングで１位になりました」と報告。「コメント読んでたらリピーターも多くて 本当に嬉しい！！！」と感謝をつづり、「ポップアップストア、楽しみ」と期待を寄せている。
この投稿にファンからは「裸眼の桃ちゃん かわいいよ」「カラコンの桃ちゃんも裸眼の桃ちゃんもどっちも好き」「みんなそれぞれ違ってカワイイ」「三人三様に可愛くて素敵」「可愛いんだから自信持って〜」「お顔が可愛いから何でもOK」「一番可愛いし優しさが溢れてますよ〜」や「やっぱり桃ちゃん効果は凄い」などの声が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年に マッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる2022年５月５日に第２子次男が誕生。 現在２児のママで育児奮闘中。