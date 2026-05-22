スザンヌ、中1息子の運動会へ “品数たっぷり”な手作り弁当を披露「色鮮やかなお弁当ー！子どもが喜びそう」「最高です」
タレントのスザンヌが20日、自身のインスタグラムを更新。今春に中学生となった息子の初めての運動会に参加したことを明かし、“彩り華やか”な手作り弁当や運動会の様子を写真で披露した。
【写真】「品数多くてすごい！」「色鮮やかなお弁当ー！」中1息子の運動会に持参したスザンヌの手作り弁当
スザンヌは「さいきんのうれしいあれこれ」と題し、写真を複数枚投稿。その筆頭として「息子中学校はじめての運動会」と報告し、青空のもとで広げられた豪華なお弁当の写真をアップ。メニューについて「いつものお弁当だけど卵焼きが上手にできて嬉しいな」とおちゃめに喜びを記しつつ、当日は親交の深い友人も応援に駆けつけてくれたことも明かした。
さらに、「心も体も成長したみんなを応援できてしあわせ みんなかっこよかったかわいかったな」「姪っ子も応援に来てくれた！あつあつ32度の中ありがとう」と続け、5月の真夏日となる暑さの中で奮闘した子どもたちの勇姿に感動した様子や、家族総出で息子の晴れ舞台を応援した温かいエピソードを紹介した。
そのほかにも、初夏らしいクリアなネイルやネックレス、友人たちとの楽しい食事会の思い出など、充実した日々のダイジェストを届けた。
コメント欄には「とっても美味しそう」「品数多くてすごい！」「豪華弁当」「お弁当 最高です」「玉子焼き素晴らしい」「色鮮やかなお弁当ー！子どもが喜びそう」などの声が寄せられている。
【写真】「品数多くてすごい！」「色鮮やかなお弁当ー！」中1息子の運動会に持参したスザンヌの手作り弁当
スザンヌは「さいきんのうれしいあれこれ」と題し、写真を複数枚投稿。その筆頭として「息子中学校はじめての運動会」と報告し、青空のもとで広げられた豪華なお弁当の写真をアップ。メニューについて「いつものお弁当だけど卵焼きが上手にできて嬉しいな」とおちゃめに喜びを記しつつ、当日は親交の深い友人も応援に駆けつけてくれたことも明かした。
そのほかにも、初夏らしいクリアなネイルやネックレス、友人たちとの楽しい食事会の思い出など、充実した日々のダイジェストを届けた。
コメント欄には「とっても美味しそう」「品数多くてすごい！」「豪華弁当」「お弁当 最高です」「玉子焼き素晴らしい」「色鮮やかなお弁当ー！子どもが喜びそう」などの声が寄せられている。