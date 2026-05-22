女子プロレスラーの井上貴子（56）が22日までに自身のインスタグラムを更新。“女子プロレス界の聖子ちゃん”との2ショットを公開した。

米ニューヨークから来日している友人と食事したことを明かし、「そして帰りに大好き立野記代さんのお店に写真だけ撮ってもらいに行き」と、全女の元人気アイドルレスラー・立野記代さん（60）との2ショットをアップ。立野さんは現役時代「女子プロレス界の聖子ちゃん」と呼ばれていた。

「ウキウキしながら駅へ向かっているとんん？？？あれ？？？ピンクのNIKE きょんぴーの姿 走って『きょんぴー』って行ったら結構酔ってたので朝写真見てビックリしたんじゃないかとーー！覚えててくれますよーに」などとつづり、井上京子（57）との2ショットも投稿した。

井上は、全日本女子プロレスで1988年にデビューした“元祖アイドルレスラー”で、WWWA世界タッグなどさまざまなタイトルを獲得してきた。2005年にLLPWに入団し、現在もLLPW-Xと名前を変えながらも神取忍とともに団体を率いて“美魔女レスラー”として活躍している。