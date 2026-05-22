先日、4月25日の「世界ペンギンの日」に合わせて、和歌山県・アドベンチャーワールドの公式X（@aws_official）が投稿した動画が話題を呼んでいます。主役は、世界最大のペンギンである「エンペラーペンギン」。その成長段階ごとの歩き方をまとめた動画には、それぞれの「尊い魅力」が詰まっていました。



【動画】よちよち歩きからオラオラ歩きに…エンペラーペンギンの成長ぶり

一生懸命な「よちよち」から、立派な「貫禄」へ

まずは、まだグレーのもふもふな羽毛に包まれた赤ちゃんペンギン。 一歩踏み出すごとに右、左と体重を乗せ、全身でバランスを取りながら進む姿は、まさに「よちよち」という言葉がぴったり。一歩一歩を踏みしめるように歩く一生懸命な姿に、見ているこちらも思わず力が入ってしまいます。



少し体が大きくなると、今度は翼をパタパタと広げて歩くような姿が収められています。まるで空を飛ぼうとしているような、あるいはリズムに乗って踊っているような軽やかな足取りは、見ているだけで楽しい気分にさせてくれます。



そして、立派に成長した大人のペンギン。歩き方はもうお手のもの。羽はピタッと体に沿わせ、無駄な動きがありません…と思いきや、注目すべきはその首。左右にリズミカルに首を振り、まるでダンスの「アイソレーション」を披露しているかのよう。その堂々たる歩き方には、どこか貫禄すら漂います。



愛あふれるコメントが続々

この投稿のコメント欄には、さまざまな歩き方をするペンギンたちに「これは沼るーー！！ 」「ただただかわいい」とのコメントが続出。「ちっちゃい時のテチテチ感……見守り隊を引き連れてワァーーーイって駆け出すかのような無邪気な姿、全身左右に揺ら揺らして歩く、ちょっと一昔前のヤンキー感のある姿（笑）」「よちよちもちもちとてとてばたばたぽよぽよ」など、愛のこもった擬態語があふれかえる賑わいを見せています。