「飛び起きるパグが可愛すぎる…」と題した動画が、Instagramで話題になりました。動画に出てくるのは4歳のパグ、ももこちゃん。散歩前に寝てしまったももこちゃんを起こそうと、ママが声をかけても反応はなし…。しかし、ママがある”魔法の言葉”を口にした瞬間、飛び起きる可愛らしい姿に「幸せ動画だ」「血圧急上昇のパグたん♡」と、反響が寄せられています。



【写真】大好きな「父ちゃん」と聞き、飛び起きる

ご飯を食べた後、ママが洗い物をしている間に眠たくなってしまったももこちゃん。お散歩に行こうと、ママがももこちゃんを呼びにいくと、ももこちゃんはベッドの毛布にくるまり、手をピンっと伸ばして、とても気持ちよさそうに寝てしまっていました。



眠っているももこちゃんを起こそうと、「お散歩に行くよ！」と声をかけるママ。しかし、ももこちゃんは微動だにしません…。



そこでママが考えたのが、『ももこちゃんが好きな言葉』を言ってみる作戦です。まず「ごはん？」と、大好きな”ごはん”という言葉で呼びかけると、ももこちゃんはチラッと目を開きました。しかし、今はお腹がいっぱいのももこちゃん。ママを見つめるものの、起き上がる気配はありません……。



一向に起きる気配がないももこちゃんに、ママは次なる”魔法の言葉”を言ってみることに…！「父ちゃん帰ってきた？」とママが言うと、ももこちゃんは目をまん丸にして、むくっと起き上がりました。



ついさっきまでの眠たい表情とは一変、すごい勢いで跳ね起きて、一目散に父ちゃん（パパ）を探しに玄関へ向かいます……！



残念ながらパパは帰っておらず、お散歩へ誘うためにママが使った”魔法の言葉”。パパは帰ってきていないことに気づき、キョトンと寂しそうに玄関で立ちすくむももこちゃんでした。



動画を撮影したママ（＠momokopug.0822）に話を聞きました。現在5歳になったももこちゃんと、パグの姉・10歳のぷっちちゃんと暮らす日常を発信しています。



――動画撮影時のママのお気持ちは？



「『父ちゃん』の声が聞こえた瞬間に飛び起きたので、『そんなに！？』とびっくりしつつ、思わず笑ってしまいました（笑）。普段から、父ちゃんのことが大好きなのは感じていましたが、ここまで全力で反応する姿が可愛くて、ほっこりした気持ちになりました」



――パパとももこちゃん、ふたりはどのような関係性でしょうか？



「動画撮影の当時も今も、変わらず大親友のような関係です♡父ちゃんが帰宅すると、毎日大喜びです！父ちゃんにたくさん遊んでもらったり、おいしいご飯を食べて満足したあとは、必ず『ありがとう』の気持ちを伝えるように、べろべろ舐めています（笑）。見ているこちらも、とてもほほ笑ましい気持ちになります！」



――ももこちゃんは、普段どのような性格のわんちゃんでしょうか？



「ももこは、ツンデレな性格です。甘えたいときは全力で甘えてくるのに、気分が乗らないときは急にそっけなくなることもあり…（笑）。そこもまた、魅力のひとつだなと思っています」



Instagram（＠momokopug.0822）やTikTok（＠momokopug0822）では、保護犬だったももこちゃんとぷっちちゃんを引き取り、愛犬とともに日本一周を目指して旅するご家族の、愛情あふれる日常を見ることができます。



日本一周達成まで、残すは沖縄県のみとのこと。飛行機やフェリーでの課題があり、ハードルの高い沖縄旅行ですが、「いつか絶対に一緒に沖縄へ行きたい」という気持ちは変わらないというママ。いつか家族の願いが叶う日が訪れますように。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）