レクサス軽トラ!?

2026年5月16日、17日の2日間、愛知県国際展示場（スカイエキスポ）を会場に開催された「オートメッセ in 愛知」。

会場内にはミニバンからスポーツカー、スーパーカーまで幅広い車両がところ狭しと展示されていましたが、軽トラ、軽バンもそれらに負けない存在感を放っていました。

【画像】これが“レクサス顔”のトヨタ「軽トラ」です！ 画像で見る（45枚）

中でもREIZブースに展示されていたトヨタ「ピクシストラック（ダイハツ ハイゼットトラックのOEMモデル）」は、同社が得意とする灯火類に加え、イメージを一新するフロントバンパーを装着していたことでひと際注目を集めていました。

ダイハツの軽トラックであるハイゼットトラックは、本家のダイハツのほか、トヨタへはピクシストラックとして、スバルへは「サンバートラック」としてOEM供給されているもので、街中で見ない日はないと言っても過言ではないほど日常に溶け込んでいるモデルとなっています。

また近年では働くクルマとしてだけでなく、その維持費の安さからレジャーの相棒として選ばれることも多く、カスタマイズを楽しんでいる人も多く見かけるジャンルとなっており、他者との差別化を図りたいと考える人も少なくなくなっているのです。

REIZももともとはLEDテールランプやLEDバックランプなどの灯火類やインテリアの小物類をメインにリリースしていましたが、ユーザーの声を受けてフルバンパータイプのバンパースポイラーも手掛けるにようになったそう。

今回、展示されていた車両に装着されていたものはレクサス「GX」をオマージュしたデザインとなっており、ペイントで塗り分けることで大迫力のフロントフェイスを実現。

適合はハイゼットトラック3兄弟の後期モデル（2021年12月21日以降）で、純正コーナーセンサーも位置を変えることなく移設できるようになっているので、安心して装着できる仕様となっているのも嬉しいところ。

会場に展示されていたデモカーは、オーバーテック社製のリフトアップキットやオフロードタイヤでフロントフェイスに負けないラギットさをプラスしていたほか、タンカラーのレザー調シートカバーやインテリアトリムカバーを装着することで、内装も高級感溢れる仕上げとなっていました。

会場に展示されていたのはピクシストラックでしたが、もちろんスズキ「キャリイ」系のパーツも多くラインナップしており、先日フェイスリフトがなされた後期型についても鋭意パーツを開発中ということなので、キャリイ系オーナーも期待して待ちたいところです。