SiMが、3年ぶりとなるオリジナルアルバム『HOOMAN AFTER ALL』を9月2日にリリース。また、新曲「BLiNDEYES feat. Yukina from 花冷え。」を本日5月22日に配信リリースし、あわせてMVを公開した。

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これまですべての制作をセルフプロデュースで行ってきたSiMだが、7枚目のフルアルバムとなる今作では、初の試みとしてJon Lundinをプロデューサーとして迎えている。彼の手腕により隅々まで洗練されつつも、元来の音楽的破天荒さが損なわれることはなく“パンク、ハードコア・レゲエ・スカ・ヒップホップ・メタル・ニューメタルが同居した上で、なぜかキャッチー”という作品が完成した。

収録曲「FiVE TiMES DEAD (by my wallet)」「Sailing On」は、Seven Hours After Violetのメンバー Morgoth BeatzとともにLAで作曲。花冷え。よりユキナをフィーチャーした「BLiNDEYES feat. Yukina from 花冷え。」や、下積み時代からの盟友であるMasato（coldrain）を迎えた「ZiON」、HEY-SMITHのホーン隊を招集した「The Sniffing Cats Ska」などのコラボ楽曲も収められる。

アルバムタイトルにある“HOOMAN（フーマン）”とは、日本語で表すなら“人間”ではなく“ニンゲン”。人類を犬や猫などの動物視点から表したスラングであり、ジャケットにはMAHが実際の愛猫を抱く写真が採用されている。

あわせて、今作のトラックリストも公開され、Pre-add/Pre-saveがスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）