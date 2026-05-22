ザック・クレッガー監督による映画『バイオハザード』の公開日が10月9日に決定し、あわせて2種のティザーポスターが公開された。

参考：映画『バイオハザード』完全新作が今秋公開 地獄の様相が垣間見える特報映像も

本作は、人気ゲームシリーズ『バイオハザード』をもとにしたサバイバルホラー。『バーバリアン』や『WEAPONS／ウェポンズ』のクレッガーが監督を務めた。

本作のコンセプトは、「もしゲーム『バイオハザード』の世界に放り込まれたらどうなるか？」。全シリーズを何千時間プレイしたかわからないほどやり込んだというクレッガーが、深い“バイオ愛”を注ぎ込んで製作にあたっている。

物語の中心となるのは、『WEAPONS／ウェポンズ』にも出演したオースティン・エイブラムス演じる配達人ブライアン。医療品を届ける任務の先で、彼が足を踏み入れるのは、想像を絶する地獄のサバイバル。観客はブライアンの視点を通して、ゲームのプレイヤーさながらに、逃れられない恐怖を体感することになる。

全世界一斉公開されたのは、ゲームの異なるステージを切り取ったかのようなビジュアルの2種のティザーポスター。1枚は、闇に包まれた雪の山道。車のヘッドライトに照らされた先に、ひとりの少女がぽつんと立ち尽くしている。その異様な光景だけでも不穏さを漂わせるが、強い光が生み出す影は、少女の中に潜む“何か”の存在を仄めかしている。

もう1枚は、ゲームシリーズでお馴染みの3人称視点を思わせる構図で、主人公ブライアンの姿を捉えたもの。彼が請け負った医療品を届けるべき目的地が前方に見える一方、ビルの上に佇む人影が、そこへ至る道のりが決して容易ではないことを静かに暗示している。

（文＝リアルサウンド編集部）