「ずずずず」と啜り「どぅるん」を味わう、空気階段・鈴木もぐらの偏愛と哲学に満ちた究極の卵かけご飯作法

空気階段・鈴木もぐらにとって、卵かけご飯を食べることは、五感を研ぎ澄ませる一つの儀式である。彼は「ずずずず」とかきこむ啜り心地と、「どぅるん」とした白身の食感を何よりも重んじている。米の量や温度へのこだわり、「溶き」と「混ぜ」を明確に分ける工程には、長年の経験から導き出された独自の哲学が宿る。

【画像】高円寺で自転車に乗る鈴木もぐら

鈴木もぐらの書籍『没頭飯』より一部を抜粋・再構成し、卵かけご飯に対して並々ならぬ情熱を傾ける彼の食の作法に迫る。

「ずずずず」と「どぅるん」が卵かけご飯の醍醐味である

起きたらまずタバコを吸います。そのあと朝飯を食います。私は起きる時間が遅いので、すでに朝じゃないときも多いんですが、もっとも確率が高い朝飯は卵かけご飯です。私の卵かけご飯の食べ方をご紹介します。



茶碗に8割くらいの米を盛る。もし炊きたての米だったらちょっと減らして7割ぐらいにする。その米の真ん中に、ちょっとした穴を掘る。その穴に卵を落とす。



卵を割ると、黄身に引っかかってる白いヒモみたいなやつがありますよね。そのヒモは必ず取り除きます。



小学校3年のとき、ばあちゃんに「白身と黄身はただの栄養だけど、この白いヒモがひよこになるんだ。だから私はこれを全部取ってからじゃないと卵は食えない」って言われた日から、私もヒモを取らないと生卵が食えない身体になってしまいました。



ひよこを生で食ってるみたいに感じちゃって。あのヒモは魚でいったら骨ですね。卵の骨です。



ヒモをとったら、「溶き」の工程に入ります。米の真ん中の穴に入っている卵を溶く。溶かずに醤油をたらすと、醤油が卵にはじかれて流れて米に吸われちゃう。味のダマができやすい。味の濃さもよくわからなくなる。だからまず卵を溶く。そしたら醤油をピーッと1秒垂らしてまた溶く。最後に味の素を10フリしてまた溶く。卵割って溶く。醤油かけて溶く。味の素かけて溶く。これを経て、そっから「混ぜ」の工程に移ります。



茶碗の端から真ん中の溶いた卵の穴に向かって米が吸い込まれるように混ぜていく。茶碗の下からも米を掬いあげて穴に入れていく感じ。最終的には卵を米全体にいきわたらせます。茶碗の中は白い世界から完全に黄色い世界に変わっています。



米の量を8割にしたのは、米と卵を全部混ぜたとき、米の表面に卵の汁気がしっかりある状態にしたいからです。そうじゃないとかきこみにくいからです。卵かけご飯はやっぱり、ずずずず! っと食いたいんで。炊きたての米は熱すぎて、卵を混ぜるとちょっとした卵焼きみたいなのができちゃうんですよね。ほくほくの米になっちゃう。そうなったらずずずずってかきこめないんで、炊きたての場合は米をさらに少なくして7割にするという具合です。



卵かけご飯の醍醐味のひとつめはこの、ずずずず。いま説明してきた工程を丁寧に積み重ねて積み重ねて、そのあと、ずずずず! っとかきこむ最初の一口はたまんないですよ。

牛丼も卵かけご飯

私にとっては牛丼も卵かけご飯のひとつです。



高級卵かけご飯。卵かけご飯の牛トッピングですね。ただ、牛丼を食べるときはまた別のひと手間をかける必要があります。やってみましょう。



大盛り牛丼のつゆだくと生卵を注文する。上にのってる肉をどんぶりの半分に寄せる。上から見たら、半分肉、半分米。カレーライスみたいにする。その米の部分の中心に、さきほど説明したように穴を掘る。そこに卵を落とす。



ここでつゆだくが生きてくる。牛丼は米の量が多いから、卵の汁気だけじゃ米に勝てない。そこで牛丼のつゆの力を借りる。牛丼のつゆは普段の卵かけご飯の醤油とか味の素の役割もしてくれるから、そこからなにもかけなくていい。



穴の中で卵を溶いたら、穴に米が吸い込まれるように混ぜていく。そうすると、半分卵かけごはん、半分肉がのったごはんという状態になる。そこから肉の下の米を卵かけご飯の下に挿入させていく。肉は上に置いたまま、下の米を卵かけご飯にしていく。



最終的に上から見たら、どんぶりの半分に肉が寄せられてる。空いてる部分は卵かけご飯になってる。さらにその肉の下の部分も卵かけご飯になってる。これで完成です。



そっから、肉だけをまず口に入れて、肉の脂とうまみを口の中に行き渡らせたあと……ひゅうううううう！ っとかきこみます。

どぅるんを楽しむ

卵かけご飯を食べるときに大事なのは「卵を溶きすぎない」こと。



白身にはどぅるんとしたかたまりがありますよね。このどぅるんは絶対に残しておく。絶対に崩さない。消さない。どぅるんが卵かけご飯の醍醐味のふたつめです。どぅるんは私にとっていちばんのごちそう。卵かけご飯の肝です。



ここでもうひとつ大事なことは、どぅるんがごちそうだからといって、最後までとっとこうと思わないこと。自然とどぅるんが口に入ってくるタイミングで食う。



もちろん私にもどぅるんを最後に食いたい気持ちはありますよ。いちばんのごちそうなんですから。でも決して意図的にどぅるんを最後まで残したりはしない。だからどぅるんが一口目にきちゃうことも全然あるんですけど、それはそれでいいんです。



窓の外の景色だって毎日ちがいますよね。晴れの日もあれば、雨の日も、雪の日もありますよね。それと一緒です。毎日同じことなんてないんだなって、どぅるんは感じさせてくれるんです。それもふくめて楽しむ。



私は自然とこの食べ方になりました。まったくもって卵かけご飯の食べ方の教科書なんてないじゃないですか。誰からも何も教わってない。ただ、目の前に茶碗にはいった米と卵と箸があって、卵かけご飯をつくる。その日々の積み重ねの結果なんです。



私のばあちゃんもそうだったんですが、「卵別がけ派」がいますよね。小鉢に卵を割って、醤油たらしてそこでよく溶いてから、米のうえにかけて卵かけご飯をつくる人。牛丼屋でも生卵を頼んだら小鉢が2つでてきますよね。卵を溶く用の小鉢と、割った殻を入れる用の小鉢。



あの別がけの方法は、見た目的にはものすごくうまそうなんです。でも、私は小鉢に残ってしまう卵がどうしても気になっちゃう。もったいないと思っちゃうんですね。あの小鉢の表面にうっすら残ってしまう卵の汁気が味を左右するんです。ほんとにその汁気、卵っ気が卵かけご飯には重要なんですよ。



ちょうどこの話を「没頭飯」の連載を担当してくれている編集者さんに語っていたら、「もぐらさん、東海林さだおさんのエッセイに書いてあったことと同じようなこと言ってますよ」と言うんです。



編集者さんの話では、東海林先生がオムレツ作りの秘訣を教わるために、有名シェフに話をききに行ったと。そこでシェフの方が「卵を割った殻の内側には卵白がまだ残っているから、それを指でかきだしましょう。その量は意外とバカになりませんよ」と言っていたそうなんです。この話をきいた私は反射的にこう思っていました。



「卵白を指でとっていれたってなんも変わんねえだろ」



そして我に返りました。



「でもそれっておれじゃん……」



私は卵の汁気を大事にしよう精神にのっとられすぎてました。「小鉢の表面に残った汁気が味を左右する」なんて変なこと言ってました。はっきりと目が覚めました。私は愚かでした。すみませんでした。「人のふり見て我がふり直せ」とは金言ですね。卵別がけ派のみなさん、どうぞそのまま卵かけご飯をお楽しみください。小鉢についた卵の汁気で味が左右されることなんてありませんから。

没頭飯

鈴木 もぐら

2026/3/30

1,650円（税込）

183ページ

ISBN： 978-4591189290

＼空気階段・鈴木もぐら、「食」を通して自身を語る初の単著／



【内容紹介】

飯を語ることは、己を語ること――「食」に対する探求心と愛が凝縮された大人気連載を書籍化。父親・母親との思い出から、部活動、股関節手術、交友関係まで、「食」を通して著者の人生が垣間見られます。語り下ろしエッセイ3本、書き下ろしエッセイ4本も追加収録。2023年にダイエット成功後、我慢せず食べたものをＸで紹介し話題を呼んだ「復讐」投稿も収録。装画・挿画は大橋裕之氏（漫画家）。



【目次】

■脳が「うまい」に支配される

■唐揚げ、米、つけあわせ、奇跡のリズム

■チン管問題

■北海道マウントをとられた夜 ――――オズワルド畠中の得意げな顔

■じゃがりこは太陽

■なにがどううまいのか、わからない、でもうまい「高円寺飯」

■サカナマフィアの影

■父親のまなざし

■「ずずずず」と「どぅるん」が卵かけご飯の醍醐味である

■高円寺居酒屋24時間ループ

■母と怒りとポークソテー、三位一体の味

■目、唇、歯、舌……うまさのバトンがつながっていくラーメン二郎

■おなじメンバー、おなじ話 ――――鬼越トマホーク・坂井さんとの日々

■瓶ビールの流儀 ――――岡野陽一さんの場合

■雀荘飯

■全芸人が感謝している喫茶店

■本物のハンバーガー ――――ミネタさんが教えてくれた味



【「はじめに」より抜粋】

ふと、「この本は、なんのために書いているのだろうか?」との問いが、頭に浮かんできた。飯を愛する読者の方のお役に立てれば、入院中に暇に駆られている方の暇つぶしになれば、この本で皆さんの飯を少しでも楽しくできたら、様々な答えが浮かんできたが、まず頭に浮かんだ答えは、こんなものであった。



「私はうまいもんを食うために生まれてきた!」



と叫ぶ母に、あなたから生まれた証として、私からこの本を贈る。